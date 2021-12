Bei Corona-Protesten : LKA-Mann soll Polizisten attackiert haben

Aktualisiert am

Ein Beamter des Landeskriminalamts beteiligt sich in seiner Freizeit an Corona-Protesten und wird handgreiflich gegenüber einem Polizisten. Das hat Folgen für den mutmaßlichen Angreifer.

Polizisten streifen durch die Innenstadt von Pirna in Sachsen. Bild: Reuters

Ein sächsischer LKA-Beamter soll einen Polizisten angegriffen haben, der bei Corona-Protesten im Einsatz war. Er wurde festgenommen, wie das Landeskriminalamt (LKA) am Donnerstag mitteilte. Der Beamte, der privat unterwegs war, sei während eines Einsatzes bei Corona-Protesten in Pirna (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) mit einem Bereitschaftspolizisten aus Niedersachsen aneinandergeraten.

Die Staatsanwaltschaft Dresden ermittelt wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte. Das LKA habe nach dem Vorfall vom vergangenen Montag zudem ein Disziplinarverfahren eröffnet und den Beamten von seinen gegenwärtigen Aufgaben entbunden.

Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) bezeichnete das Verhalten des Polizisten als „unentschuldbar“. „Wenn sich der Vorwurf so bestätigt, hat der Beamte nichts mehr in den Reihen der Polizei zu suchen.“ Der Sachverhalt müsse nun komplett aufgeklärt werden. LKA-Präsidentin Sonja Penzel kündigte „erhebliche Konsequenzen“ an, führte die Entfernung aus dem Dienst jedoch nur beispielhaft auf.