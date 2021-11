Hohe Benzinpreise : Biden macht Energiekonzerne mitverantwortlich

Trotz gefallener Großhandelspreise werde Benzin an den Zapfsäulen nicht günstiger, sagte Biden am Dienstag in Washington. Der US-Präsident steht unter Druck wegen der allgemeinen Inflation, die die Amerikaner an den Tankstellen besonders zu spüren bekommen.