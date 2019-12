06.12.2019

Livestream vom Parteitag Die Sozialdemokraten proben den Neustart

Showdown in Berlin: Die Sozialdemokraten kommen zusammen, um ihr Führungspersonal für die nächsten Jahre zu wählen. Gleichzeitig steht die Entscheidung über den Verbleib in der großen Koalition an. Verfolgen Sie den SPD-Parteitag im Livestream. 0