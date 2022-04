Nachfolge für Anne Spiegel : Lisa Paus wird neue Familienministerin

Die Grünen-Politikerin Lisa Paus wird neue Bundesfamilienministerin. Sie tritt die Nachfolge von Anne Spiegel an, wie die F.A.Z. am Donnerstag erfuhr. Die 53 Jahre alte Volkswirtin ist seit 2009 im Bundestag und gehört dem Finanzausschuss an, zuletzt war sie finanzpolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Seit Dezember ist sie stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Bevor sie in den Bundestag einzog, war Paus zehn Jahre lang Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses. Die wird dem linken Flügel der Partei zugerechnet.

Paus gilt als einer der führenden Köpfe hinter dem grünen Konzept für eine sogenannte Kindergrundsicherung. Deren Einführung wird für die neue Familienministerin voraussichtlich das wichtigste Projekt sein. Sie ist eines der zentralen Vorhaben der Ampelkoalition. In der Kindergrundsicherung sollen die bisherigen finanziellen Unterstützungsleistungen des Staates für Kinder gebündelt und durch einen Grundbetrag für alle Kinder ab der Geburt ersetzt werden. Wegen der Komplexität des Themas - es geht um Kindergeld, Hartz IV, Steuerfragen und vieles mehr - wurde zunächst eine Arbeitsgruppe gebildet, die Details erarbeiten soll.

Anne Spiegel war am Montag von ihrem Ministeramt zurückgetreten, nachdem es Kritik im Zusammenhang mit ihrem Krisenmanagement der Flutkatastrophe an der Ahr im vergangenen Sommer gegeben hatte. Zu dieser Zeit war Spiegel Umweltministerin in Rheinland-Pfalz. Spiegel hatte ihren Rücktritt mit dem „politischen Druck“ begründet, unter dem sie stehe. Sie wolle Schaden vom Amt abwenden, sagte sie. Umstritten waren ihre unmittelbare interne Reaktion auf das Unglück sowie ihre Entscheidung, wenige Tage danach einen längeren Urlaub anzutreten.

Es wird erwartet, dass die Neubesetzung des Ministeramts noch am Donnerstag offiziell verkündet wird.