Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz wechselt nach gut eineinhalb Jahren seinen Generalsekretär Mario Czaja aus. Beide hätten sich „heute einvernehmlich darauf verständigt, ihre Zusammenarbeit an der Parteispitze zu beenden“, teilte die CDU am Dienstag in Berlin mit. Nachfolger soll demnach der Bundestagsabgeordnete Carsten Linnemann werden.

Linnemann konnte sich in der Partei zuletzt stärker profilieren, weil er den Grundsatzprogrammprozess der CDU leitet, mit dem sich die Partei erneuern will. Beim CDU-Grundsatzkonvent im Juni sagte Linnemann, die Bundestagswahl 2021 sei verloren worden, „weil die CDU nicht mehr gut genug war“. Daher solle die Partei mit dem neuen Programm „wieder auf die Höhe der Zeit“ gebracht werden.

Die CDU hatte den Prozess zu einem neuen Grundsatzprogramm nach dem Machtverlust bei der Wahl 2021 angestoßen. Beschlossen werden soll es bei einem Bundesparteitag, der vom 6. bis 8. Mai 2024 in Berlin stattfindet. Das aktuelle Grundsatzprogramm stammt noch von 2007.

