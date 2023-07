Aktualisiert am

Bis Jahresende will Sahra Wagenknecht über die Gründung einer neuen Partei entscheiden. Der frühere Linken-Chef Klaus Ernst sagt, er selbst und viele andere Mitglieder der Linkspartei könnten sich ihr anschließen.

Die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht kann im Falle einer Parteigründung auf die Unterstützung des früheren Linken-Bundesvorsitzenden Klaus Ernst hoffen. „Wenn mit Sahra Wagenknecht eine neue linke Partei entsteht, werden sich ihr sicher viele Mitglieder und Mandatsträger anschließen“, sagte Ernst der „Münchner Abendzeitung“ (Dienstagsausgabe). „Auch ich kann mir gut vorstellen, einer solchen Partei beizutreten“, fügte er hinzu.

Eine neue Partei unter Führung Wagenknechts könnte laut Ernst auch viele ansprechen, die die Linke bereits verlassen haben, und sei außerdem „weit über das Linken-Spektrum hinaus für viele Wähler interessant“.

Der Gewerkschafter hatte einst die SPD-kritische Wahlplattform WASG gegründet, die sich später mit der PDS zur Linkspartei zusammenschloss. Die neuformierte Partei erreichte bei der Bundestagswahl 2019 knapp zwölf Prozent, 2021 waren es nur noch knapp fünf Prozent. Seine Partei sei inzwischen für Arbeiter „kaum noch wählbar“, sagte Ernst. „Statt sich um die Interessen der einfachen Menschen zu kümmern, stellen wir Themen in den Vordergrund, die mit deren Lebenswirklichkeit kaum etwas zu tun haben.“

Die Linke müsse den Versuch aufgeben, „grüner sein zu wollen als die Grünen“ und Menschen „von oben herab zu behandeln, weil sie nicht gendern“. Sie solle sich stattdessen „viel mehr um gute Arbeit, faire Löhne und ausreichende Renten kümmern“. Das wäre dann „der Job einer Partei mit Sahra Wagenknecht“, fügte Ernst hinzu.

Zwischen der Linken-Spitze und Wagenknecht gibt es seit langem einen tiefen Dissens. Im Juni sagte sich der Parteivorstand per Beschluss von der 53 Jahre alten Politikerin los und forderte sie zur Rückgabe ihres Bundestagsmandats auf. Wagenknecht hatte zuvor wiederholt bekräftigt, Gespräche über die Gründung einer neuen Partei zu führen. Über ihren Verbleib in der Linkspartei will sie erst bis Jahresende entscheiden.