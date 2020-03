Spitze der Linksjugend : Der Traum vom Sozialismus

Anna Westner hat genug. Und wie lautet nicht ihr Motto in ihrem Twitter-Profil? „Pöbeln & Politik“. Sie steht auf, stürmt in den hinteren Hallentrakt und schimpft mit ihren Genossen. Was ihnen denn einfalle, so laut zu sprechen und so laut zu klatschen. Da könne man ja nichts mehr verstehen! Nur eine lückenhafte Wand trennt die beiden Gruppen voneinander, so dass beide jeweils von der anderen mehr verstehen als von sich selbst.

Im Kasseler Kulturbahnhof hat sich die Linkspartei zu einer Strategiekonferenz getroffen, die noch für Furore sorgen wird, weil ein Mitglied der Linkspartei darüber sinniert, „das eine Prozent der Reichen“ zu erschießen, und der Parteivorsitzende Bernd Riexinger dies mit einem missglückten Scherz abwiegelt, sie doch lieber arbeiten zu lassen, wofür er später um Verzeihung bittet.