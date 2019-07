FAZ Plus Artikel Linksbündnis in Bremen :

FAZ Plus Artikel Linksbündnis in Bremen : Vision und Wirklichkeit

Für den ersten Koalitionsvertrag einer rot-grün-roten Regierung im Westen Deutschlands dürfe man durchaus „das große Wort der Vision in Anspruch nehmen“, befand die Bremer SPD-Landesvorsitzende Sascha Aulepp am Montag anlässlich von dessen Vorstellung. Drei Wochen haben SPD, Grüne und Linkspartei über ihre Pläne für die kommenden vier Jahre verhandelt und sich nun auf einen 5984 Zeilen langen Text geeinigt. Angesichts der Stärke der Bremer Grünen kommt dem Klimaschutz darin erwartungsgemäß eine Vorrangstellung zu. Bereits in der Präambel der Vereinbarung wird festgeschrieben, dass das Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens, die Erderwärmung auf zwei Grad Celsius zu begrenzen, „Grundlage des Handelns dieser Koalition in allen Politikbereichen“ sein soll. Bremen solle künftig in Deutschland eine „Vorreiterrolle beim Klimaschutz“ einnehmen, heißt es.

Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover. F.A.Z.



Bis zum Jahr 2023 will die Koalition etwa erreichen, dass Bremen keine Energie mehr aus der Verstromung von Kohle bezieht. Darüber soll das Land eine schriftliche Vereinbarung mit den Energieunternehmen schließen. In der Verkehrspolitik setzt das Linksbündnis auf einen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und niedrigere Ticketpreise für ärmere Familien. Der Autoverkehr, der rund um Bremen bereits heute zu Stoßzeiten fast kollabiert, soll bis 2030 aus der Innenstadt herausgedrängt werden. Der Koalitionsvertrag sieht dazu einen mehrstufigen Plan vor, der ausgehend vom inneren Kern der Stadt zuletzt auch Bereiche westlich der Weser umfassen soll. Angekündigt wird zudem eine konsequente Verringerung der Parkmöglichkeiten sowie eine Erhöhung der Parkgebühren.