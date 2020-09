Janine Wissler : Die sozialistische Versuchung

Wenn Roland Koch über die Frau redet, die sich gerade für den Bundesvorsitz der Linkspartei bewirbt, klingt es ein wenig nach dem Lied von der Loreley: „Sie ist persönlich nicht uncharmant, kann sehr intelligent argumentieren“, sagt der frühere hessische Ministerpräsident, und dann kommt das Aber: „Das ändert nichts an der Tatsache, dass sie am Ende eine andere Gesellschaftsordnung will.“ Wissler als Parteivorsitzende, das sei „schon eine sehr radikale Ansage“.

Livia Gerster Redakteurin in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Charmant, aber gefährlich also. Wer Janine Wisslers Charme erliegt, so klingt es, den könnte es fortspülen wie den Fischer im Kahn. Und das ganze System gleich mit.

39 Jahre ist Janine Wissler alt, in ihrer Partei durchweg beliebt, und seltsamerweise auch darüber hinaus. Seit zwölf Jahren sitzt sie im Hessischen Landtag, seit elf Jahren führt sie ihre Fraktion. Nett, verbindlich, verlässlich – das sind so die Vokabeln, die Abgeordneten von CDU, SPD und Grünen zu ihr einfallen. Und natürlich auch diese: ein Ausnahmetalent. Über Wisslers Fähigkeiten und ihr freundliches Wesen sind sich alle einig. Doch an der Kernfrage scheiden sich die Geister: Wohin will sie mit diesen Fähigkeiten? Was heißt es für Deutschland, dass ausgerechnet sie die Bundespartei führen soll?

Wissler macht keinen Hehl aus ihren politischen Überzeugungen, verortet sich im linken Flügel ihrer Partei und war bis vor Kurzem Mitglied beim trotzkistischen Netzwerk „Marx21“. Die Gruppe hat zum Ziel, „die herrschende Klasse zu enteignen und den bestehenden, undemokratischen Staatsapparat durch Organe der direkten Demokratie zu ersetzen“, und wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Andererseits spricht Janine Wissler wie eine Pragmatikerin und bringt regelmäßig Anträge gemeinsam mit der FDP ein.

Wenn man Weggefährten fragt, hört man vor allem Gutes. Schon früh fiel Wissler auf, gerade mal Anfang zwanzig war sie und ergriff ständig und überall das Wort. Bei Streiks und Protesten, bei Attac und bei der WASG, selbstbewusst, aber gleichzeitig dezent. Eine sehr gute Rednerin sei sie gewesen, sagt ihr Förderer Werner Dreibus, „für ihr Alter überraschend“.

Die Revolution im Businessanzug

Als er 2006 in den Bundestag einzog, beschäftigte er die junge Wissler in seinem Wahlkreisbüro. Und die war in ihrem Element, organisierte Veranstaltungen und baute nebenbei eine neue Partei in Hessen mit auf: Die Linke, verschmolzen aus der westdeutschen WASG und der ostdeutschen PDS. Im Januar 2008 kam die neue Partei mit 5,1 Prozent ganz knapp in den Landtag. Und Wissler war mit 26 Jahren plötzlich Abgeordnete.

Ihre Reden waren anders als die ihrer Genossen: leidenschaftlich, schlagfertig, humorvoll. Mal wetterte sie gegen die Studiengebühren, mal erklärte sie der FDP unter Johlen der Abgeordneten den Klimawandel: „Wenn der Meeresspiegel steigt, dann schwimmt auch das Eigentum weg!“ Schon immer trägt sie dabei Blazer in den verschiedensten Farben. Nicht mal vor Nadelstreifen macht sie halt. Wer würde schon denken, dass die Revolution im Business-Anzug daherkommt?

Auch den älteren Kollegen in ihrer Fraktion blieb das Talent nicht verborgen. „Ein väterliches Gefühl“ sei da nie aufgekommen, sagt Willi van Ooyen, der damals Fraktionsvorsitzender der Linken war. Von Anfang an sei klar gewesen: „Die ist für höhere Aufgaben prädestiniert.“ Wissler wurde zur informellen Chefin ihrer Fraktion. Und übernahm bald auch offiziell den Vorsitz.