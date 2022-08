Sexismus in Linkspartei : Schirdewan: Herabwürdigende Äußerungen haben Konsequenzen

„Sexistische Angriffe haben keinen Platz in der Linken“, sagt Martin Schirdewan, hier am 25. Juni beim Linke-Parteitag in Erfurt, zu Vorwürfen gegen einen rheinland-pfälzischen Kreisvorsitzenden. Bild: dpa

Nach dem Austritt der rheinland-pfälzischen Linken-Vorsitzenden auch wegen des Umgangs der Partei mit Sexismusvorwürfen hat der neue Bundesvorsitzende Martin Schirdewan Konsequenzen angekündigt. Er schrieb am Mittwoch auf Twitter: „Die herabwürdigenden Äu­ßerungen eines Kreisvorsitzenden im Landesverband RLP widersprechen den Grundwerten unserer Partei.“ Der Landesvorstand werde noch am selben Tag über Konsequenzen beraten. „Wir unterstützen das ausdrücklich“, so Schirdewan. Sexistische Angriffe hätten keinen Platz in der Linken.

Die rheinland-pfälzische Landesvorsitzende Melanie Wery-Sims hatte am Montag ihren Austritt aus der Partei erklärt und diesen auf Facebook auch mit dem Um­gang der Linken mit sexistischen Beleidigungen und Übergriffen begründet, unter denen sie auch selbst gelitten habe.

Sie schrieb: „So darf ein spezieller Kreisvorsitzender wohl weiterhin meine Fotos auf Facebook als Wichsvorlagen bezeichnen, einen anderen Genossen als ‚behindert‘ betiteln (das Wort überhaupt als Beleidigung zu nutzen, ist schon ein Unding) und Mitarbeiter*innen beleidigen und bedrohen.“ Der Umgang der Linken mit den Sexismus-Vorwürfen sei „unsäglich“.

Wery-Sims übt Kritik an Wisseler

Wie die Zeitschrift „Spiegel“ am Mittwoch berichtete, habe Wery-Sims 2021 auf Facebook ein Foto von sich veröffentlicht, auf dem sie ein Kostüm getragen habe, das einem Dessous ähnelte. Einige männliche Parteimitglieder hätten dies mit abwertenden Worten kommentiert, berichtete die Zeitschrift unter Berufung auf ihr vorliegende Screenshots. E-Mails zeigten zudem einen respektlosen Umgang im Landesverband, von dem zum Teil auch die Bundesgeschäftsstelle Kenntnis gehabt habe; diese sei in CC gesetzt gewesen.

Neben dem Umgang mit Sexismus und sexualisierten Übergriffen in den eigenen Reihen führte Wery-Sims aber auch zu viele „innerparteiliche Grabenkämpfe“ und die Haltung der Partei zu Russland als Gründe für ihren Austritt an. „Mittlerweile stehe ich nicht mehr hinter einem zu großen Teil unserer Programmatik“, schrieb die 38 Jahre alte Mutter von vier Kindern auf Facebook. Sie wolle weiter politisch tätig bleiben, „aber aktivistisch kann ich so viel mehr erreichen als innerhalb der Partei“.

Kritik übte Wery-Sims auch an der Bundesvorsitzenden Janine Wissler. Als sie sich vor dem Bundesparteitag im Juni in Erfurt um das Amt der Bundesschatzmeisterin beworben habe, habe ihr die Vorsitzende „klipp und klar“ gesagt, „dass sie mich dort nicht sieht“, so Wery-Sims. „Denn ich müsse ja mit meinen Kindern nach Berlin ziehen, was sicherlich keine Option wäre. Zudem könne man mich für das Amt nicht bezahlen, da nun alle finanziell zurückstecken müssen (aus dem Mund einer Bundestagsabgeordneten ist das eigentlich Realsatire).“ In Erfurt bestätigten die Delegierten schließlich den bisherigen Schatzmeister Harald Wolf im Amt.

Wery-Sims war Ende Oktober 2021 auf einem Landesparteitag zusammen mit Stefan Glander an die Spitze des rheinland-pfälzischen Landesverbands gewählt worden. Bei der Bundestagswahl war die Linke kurz zuvor auf ihr bisher schlechtestes Landesergebnis zurückgefallen – 3,3 Prozent. Bereits im März 2021 hatte die Partei mit 2,5 Prozent abermals den Einzug in den Landtag verfehlt. Wery-Sims war damals Spitzenkandidatin.

Die Linke hat seit Monaten mit Sexismus-Vorwürfen zu kämpfen, die in vielen Landesverbänden aufgekommen sind. Auch Parteichefin Wissler stand deshalb in der Kritik, weil sie in ihrem hessischen Landesverband in einen Fall verwickelt ist, der noch nicht gänzlich aufgeklärt wurde. Sie und der Bundesvorstand versprachen im April, nach dem überraschenden Rücktritt der Ko-Vorsitzenden Susanne Hennig-Wellsow, eine umfassende Aufklärung der Vorwürfe und entschuldigten sich bei den Opfern.