Unmut über Energiepreise : Wie hält es die Linke mit den Montagsdemonstrationen?

Die Linke ist politisch geschwächt und hofft, dass sie das Thema der gestiegenen Energiepreise für sich nutzen kann. Aber soll sie deshalb am Montag neben der AfD demonstrieren?

Janine Wissler, Parteivorsitzende der Linken, im Juni in Erfurt Bild: dpa

Die Linkspartei hofft, von der Empörung über die steigenden Energiepreise zu profitieren. Uneins ist die notorisch zerstrittene Partei aber in der Frage, wie sie sich zu den Montagsdemonstrationen stellt. Das neue Thema Protestveranstaltungen, die sich historisch in die Linie der Bürgerrechtler der DDR stellen, sind die gestiegenen Energiepreise.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin.



In der Flüchtlingskrise 2015 versammelte sich montäglich in verschiedenen vor allem ostdeutschen Städten die sogenannte Pegida-Bewegung, um ihren Unmut kundzutun. Unter den Demonstranten hat der Verfassungsschutz auch Rechtsextremisten ausgemacht. Auch die AfD nutzte die Kundgebungen. Der Montag blieb, aber die Themen wechseln je nach politischer Konjunktur: Migration, Corona, nun geht es um Inflation und die wirtschaftlichen Folgen des Kriegs in der Ukraine.