Nach „Wirtschaftskrieg“-Rede : Bartsch: Kein Redeverbot für Sahra Wagenknecht

Dietmar Bartsch will Sahra Wagenknecht (beide Die Linke) weiter von einem „Wirtschaftskrieg“ gegen Russland reden lassen. Bild: dpa

Der Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, hat sich von der Rede der Bundestagsabgeordneten Sahra Wagenknecht zum Ukrainekrieg klar distanziert, will sie aber nicht mit einem Redeverbot belegen. Es gebe keine Redeverbote im Bundestag, auch nicht für Menschen mit abwegigen Meinungen, aber Grundlage für öffentliche Äußerungen seien das Wahlprogramm und Beschlüsse der Partei, sagte Bartsch. Natürlich müsse man kritisieren, was im Konflikt mit Russland falsch laufe.

Wagenknecht hatte vergangene Woche im Bundestag im Zusammenhang mit Sanktionen von einem „beispiellosen Wirtschaftskrieg“ Deutschlands gegen Russland gesprochen. Bartsch sagte am Donnerstag im Deutschlandfunk, er nehme den Begriff nicht in den Mund. Der verbrecherische Krieg Russlands gegen die Ukraine sei der Ausgangspunkt allen Unheils. Man könne aber auch über die Wirksamkeit der Sanktionen sprechen. In der Rede Wagenknechts sieht Bartsch eine Verschiebung, die er nicht teile. „Es darf keine Verkehrung geben“, warnte er.

Bartsch verweist auf Wahlprogramm und Beschlüsse

Kritiker werfen Wagenknecht vor, nicht die Mehrheitsmeinung der Partei zu vertreten. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, trat wegen der Rede aus der Partei aus. Bartsch machte nun deutlich, dass sich Abgeordnete an Beschlüsse der Partei halten müssten. „Wir haben einen Korridor“, sagte der Fraktionschef. Dieser werde von Wahlprogrammen und Beschlüssen der Partei bestimmt. Kern der Politik der Linken sei es, „die soziale Opposition im Bundestag“ zu sein und sich mit der Politik der Ampelkoalition auseinanderzusetzen.

Als nicht zielführend wertete Bartsch Wagenknechts Äußerungen über Parteichef Martin Schirdewan. Auf „Zeit Online“ hatte die frühere Fraktionschefin Wagenknecht Schirdewan als „Fehlbesetzung“ bezeichnet. Schirdewan hatte sich ebenfalls von Wagenknechts Rede distanziert: „Es ist Aufgabe der Fraktionsführung, dafür zu sorgen, dass sich so etwas nicht wiederholt." Die Fraktion wird neben Dietmar Bartsch von Amira Mohamed Ali geführt.