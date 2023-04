FDP pur gibt es nur in der Opposition. In der Regierung, noch dazu in dieser Ampelkoalition, geht es vorwiegend darum, die Partei sichtbar zu halten – und zumindest das durchzusetzen, was versprochen wurde. Die liberale Handschrift darf sich nicht auf Vermerke beschränken. Die Misserfolge in einer Reihe von Landtagswahlen sind kein Anlass für Panik; es ist auch kein neues Phänomen, dass in den Ländern abgestraft wird, wer im Bund regiert. Aber ein Automatismus ist es eben auch nicht, siehe die Grünen. Wer aus Landtagen fliegt, verliert Einfluss, Geld und Personal, mithin die Basis.

Sosehr sich Christian Lindners Berliner Boygroup samt Anhang freuen kann, nun auch gekrönten Häuptern die Hand zu schütteln – für die Partei ist das noch nicht nachhaltig. Dabei bieten gerade die zahlreichen Zeitenwenden reichlich Stoff für liberale Profilierung. Freiheit und Rechtsstaat sind unter Druck, die klassischen Anliegen der FDP. Sie sollte sich weniger auf chronische Geschlechterwechsel und eine exklusive Freiheit für Kleinstgruppen konzentrieren, sondern auf ihren liberalen und bürgerlichen Kern. Marktwirtschaft im Klimaschutz etwa sollte unter dem Grundgesetz eine Selbstverständlichkeit sein.

Seitenhiebe gegen die Union

Die Seitenhiebe Lindners gegen die Union rufen freilich in Erinnerung, dass auch frühere „bürgerliche“ Koalitionen keine Liebesheiraten waren; CDU und CSU fühlten sich bisweilen ziemlich wohl an der Seite der wärmenden SPD. Und der neue Trend der Union in Richtung Steuer-Sozialismus belegt das nur.

Natürlich ist die FDP auch Sprechblasenpartei; die Parolen sind die von vor zehn Jahren, als Lindner die Führung übernahm. Aber er hat die Partei von ganz unten in die Bundesregierung geführt. Und ist dafür nun belohnt worden. Die FDP hat das Potential, von einem ausreichend großen Teil der Bürger als notwendiges Korrektiv einer zunehmend dirigistischen Zwangsbeglückungspolitik gesehen zu werden. Gerade als Teil der Regierung. Die Freiheit muss aber auch Früchte tragen.