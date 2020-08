Lindner schlägt Wissing vor : Kein Politiker der Herzen

Christian Lindner will Volker Wissing als FDP-Generalsekretär nach Berlin holen. In Mainz gilt der kompetente Wirtschaftsminister selbst in der Opposition als guter Redner. Doch er hat auch Schwächen.

Wer nie ganz in seinem Amt ankommt, den wird es darin kaum lange halten. In Mainz war schon länger angenommen worden, dass es den rheinland-pfälzischen Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) nach der Bundestagswahl im Herbst 2021 wieder nach Berlin ziehen dürfte. Nun geht es vermutlich rascher. Der FDP-Parteivorsitzende Christian Lindner will Wissing auf dem Bundesparteitag Mitte September zum Generalsekretär küren. Als Nachfolger von Linda Teuteberg, die erst im April 2019 zur Generalsekretärin gewählt worden war.

Seit 2016 gibt Wissing im rot-gelb-grünen Kabinett einen respektablen Landesminister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau sowie stellvertretenden Ministerpräsidenten ab. Inhaltlich qualifiziert, in Unternehmerkreisen geschätzt, zudem ein guter Redner – das gesteht selbst die Opposition ein. Doch vermochte es Wissing nicht, eine gewisse Unterkühltheit abzulegen und Begeisterung für die Landespolitik zu versprühen. Die Herzen der Menschen habe der Minister nie erreicht, heißt es in Mainz. Dabei ist diese Eigenschaft im ländlich geprägten Rheinland-Pfalz gewissermaßen ein K.-o.-Kriterium.

Eigentlich ist eine bessere Grundlage, um in der Landespolitik zu reüssieren, als Wissing sie von Haus aus mitbringt, schwer auszumalen: Von klein auf half er im elterlichen Weinbaubetrieb mit; parallel zur Schule ließ er sich zum Kirchenmusiker ausbilden. Doch hatte der 50 Jahre alte Jurist die Landespolitik stets nur als „Durchgangsstation“ betrachtet, wie es in Mainz heißt. Zwischen 2004 und 2013 war Wissing Bundestagsabgeordneter gewesen, er galt als Finanzexperte der Bundestagsfraktion – bis zum tiefen Fall der Liberalen.

Bei den Koalitionsverhandlungen 2016 in Rheinland-Pfalz holte er aus einer Position der Stärke vergleichsweise wenig heraus. Die SPD hatte sich damals schon auf das Bündnis festgelegt. Und die FDP erzielte mit 6,2 Prozent mehr als die Grünen. In der Koalition steht sie aber stets in deren Schatten – und in den Umfragen anders als die Grünen derzeit nur knapp über der Fünfprozenthürde.

Das dürfte sich bei einer möglichen Fortsetzung der Koalition nach der Landtagswahl im März 2021 auch im Kabinett abbilden. Was vermutlich ein weiterer Grund für den Schritt nach Berlin ist. Auch wenn die Umfragen auf Bundesebene für die FDP derzeit kaum erfreulicher sind.

Unklar ist, wer Wissing nachfolgen könnte. Die FDP verfügt im Land über vergleichsweise wenig fähiges Personal. Die Fraktionsvorsitzende Cornelia Willius-Senzer kommt nicht nur aufgrund ihres Alters (77 Jahre) kaum in Betracht. Genannt wird nun der Name der FDP-Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium Daniela Schmidt, die auch stellvertretende Landesvorsitzende ist.