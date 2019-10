Lindner, Lucke, de Maizière : Wer darf in Deutschland eigentlich noch etwas sagen?

Viele Deutsche trauen sich nicht mehr, zu sagen, was sie denken. Demonstranten verhindern Auftritte von Politikern. Ist die Meinungsfreiheit in Gefahr?

Eine Schrecksekunde kann sehr lang sein. Wenn Opa beim Weihnachtsessen sagt, dass er die AfD wählt, entsteht eine dieser Pausen. Oder wenn der Schulfreund auf Facebook schreibt, dass ihm Greta Thunberg die Motorhaube seines Geländewagens runterrutschen kann. Der Schreck kommt von der Erwartung, dass jetzt alle streiten und Schimpfworte fallen, die später mühsam zurückgenommen werden müssen, wenn man noch miteinander auskommen möchte. Manche überlegen sich in dieser Schrecksekunde, ob sie überhaupt sagen wollen, was sie denken. Lieber sparen sie sich den Ärger.

Andere sehen das nicht ein. Wo kommt man in einer Demokratie auch hin, wenn aus Angst vor sozialer Ächtung nicht mehr gestritten wird? Ist man auf diese Weise im Grundsätzlichen angekommen, gibt es immer einen, der von der Meinungsfreiheit spricht. Meist ist das derjenige, dessen Meinung von der Mehrheit abgelehnt wird. Bekommt er schon nicht recht, will er wenigstens das Recht haben, seine Meinung zu behalten. Meistens hatte das auch niemand bestritten, aber darum geht es nicht. Die Meinungsfreiheit anzuführen klingt einfach gut. „Ich habe das Recht“ hört sich fast so an wie „Ich habe recht“. Aber nur fast.

Wer die Meinungsfreiheit angreift, hat automatisch Unrecht

In einer Demokratie ist es nicht immer ein Nachteil, wenn einem die Meinungsfreiheit streitig gemacht wird. Das stellt den, der es versucht, automatisch ins Unrecht. Er kann gute Argumente gehabt haben, wenn er aber versucht, dem anderen das Mikrofon wegzunehmen, wenn er schubst oder ihm den Mund zuhalten will, ist er draußen. Dann ist er kein Demokrat mehr.

Manche klagen deshalb über Verletzungen der Meinungsfreiheit wie Fußballspieler, die gerade eine Schwalbe gemacht haben. Sie jammern über einen Tritt, den es in Wirklichkeit gar nicht gegeben hat. Sie sagen, ihre Meinungsfreiheit sei bedroht, obwohl ihnen nur mit einer gewissen Deutlichkeit gesagt wurde, dass sie unrecht haben. Oder sie denken, Meinungsfreiheit bedeutet, man darf immer und überall politisch reden, und alle müssen zuhören.

In Hamburg hat die Universität in dieser Woche eine Veranstaltung der Liberalen Hochschulgruppe untersagt. Die Studenten wollten den FDP-Bundesvorsitzenden Christian Lindner einladen – und die Universität sollte einen kostenlosen Hörsaal stellen. Dafür gibt es Regeln, genauer gesagt „Bestimmungen über die Vergabe und Nutzung von Grundstücken und Räumen“. In Paragraph 4 steht, dass Studenten freie Räume nutzen können. Verboten sind aber „Veranstaltungen mit parteipolitischer Ausrichtung“.

Wenn der FDP-Nachwuchs den FDP-Vorsitzenden einlädt, um über FDP-Themen zu reden, liegt der Verdacht einer Veranstaltung mit parteipolitischer Ausrichtung nahe. Die Stabsstelle Hörsaalplanung antwortete der Hochschulgruppe mit einer E-Mail: „Innerhalb der letzten Jahre sind Sie nun der dritte (oder vierte?) Vertreter der Liberalen Hochschulgruppe, der den Vorsitzenden der FDP an der Universität Hamburg auftreten lassen möchte und einen parteipolitischen Zusammenhang verneint. Zum wiederholten Mal sieht die Universität das eben anders“, stand da. Die Hochschulgruppe brachte Gegenbeispiele. Der SPD-Politiker Kevin Kühnert und die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht hatten auch an der Universität gesprochen. Warum durften die, wenn Lindner nicht darf?