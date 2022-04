Rede auf dem Parteitag : Lindner: „Der Bundeskanzler hat das Vertrauen der FDP“

Nach zwei Jahren Pandemie endlich wieder ein richtiger Bundesparteitag mit persönlichen Begegnungen. Die dunkle Halle der „Station Berlin“, einem ehemaligen Bahnhofsgelände in Kreuzberg, ist voll, eine Rednerin mahnt an, private Gespräche wegen der „Rauschkuslisse“ doch bitte draußen zu führen – ein passender Versprecher. Doch ausgerechnet einer fehlt: der Parteivorsitzende. Christian Lindner hat Corona.

Er befindet sich in Quarantäne in Washington, wohin er zur Frühjahrstagung des IWF und zum Finanzminister-Treffen der G20-Staaten gereist war. Parteivize Wolfgang Kubicki sagt in seiner Begrüßungsrede: Hätte Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nicht den Entschluss zurückgenommen, dass Infizierte nicht mehr in Quarantäne müssen, „dann wäre Christian Lindner heute bei uns“.

Stattdessen wird CL, wie die Liberalen ihren Chef nennen, digital zugeschaltet. Sechs Uhr morgens ist es bei ihm, als er das Wort ergreift. Seine Stimme klingt etwas belegt, ansonsten merkt man ihm die Krankheit nicht an. „Die Pandemie ist nicht vorüber“, sagt er. „Zeuge: Christian Lindner.“ Aber sie habe sich verändert. Ziel könne nicht sein, dass Deutschland die schärfsten und am stärksten in die Freiheit eingreifende Maßnahmen fortsetze. Ein „deutlicher Schritt Richtung Normalität“ sei möglich. Die FDP habe ihren Kurs hier gegen alle Kritik beibehalten, die sinkenden Infektionszahlen gäben ihr recht.

Kritik an „gewissen CDU-Narrativen“

Weil die Übertragung aus Washington nur mit sechs Sekunden Zeitverzögerung funktioniert, klatschen die Delegierten noch, als Linder schon beim zentralen Thema dieser Tage und des Parteitags angekommen ist: dem Krieg in der Ukraine.

„Gewisse CDU-Narrative und pauschale Kritik am Bundeskanzler können unsere Sache nicht sein“, verteidigt Lindner Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gegen Kritik der Opposition. „Olaf Scholz ist eine verantwortungsvolle Führungspersönlichkeit, die sorgsam abwägt und auf dieser Basis Entscheidungen trifft“, sagt Lindner, und: „Der Bundeskanzler hat das Vertrauen der FDP und auch ihrer Fraktion im Deutschen Bundestag.“

Bei der Debatte um Waffenlieferungen werde von der Union offensichtlich der Versuch unternommen, die Regierungskoalition zu destabilisieren. Er habe „keinerlei Verständnis“ für diese Form „parteipolitischer Manöver“ in Zeiten eines Kriegs. Darauf, dass die lauteste Kritik an Scholz zuletzt aus den Reihen der Regierung zu vernehmen war, geht Lindner nicht ein.

Lindner kritisiert, dass aus der Unionsfraktion nur die Zahl an Abgeordneten, die gebraucht werde, wenn die Ampel geschlossen für das 100-Milliarden-Sondervermögen für die Bundeswehr votiert, dafür stimmen wolle: „Was ist das mehr als reine parteipolitische Taktik?“

„Keine Steuererhöhungen“

Lindner bezeichnete das Sondervermögen, das er vorgeschlagen habe und dem SPD und Grüne zugestimmt haben, als eine so wichtige Weichenstellung, wie in der Vergangenheit die Wiederbewaffnung, der Beitritt zur NATO und der NATO-Doppelbeschluss. Sein Appell an die Union, so Linder, sei, „parteipolitisches Bodenturnen“ bei Grundsatzfragen einzustellen und „staatspolitische Mitverantwortung“ zu übernehmen.

Der FDP-Chef spricht sich für die Lieferung schwerer Waffen aus – über einen entsprechenden Antrag des Parteivorstands sollten die Delegierten am Nachmittag diskutieren und abstimmen. Die ukrainischen Streitkräfte setzten sich der russischen Aggression zur Wehr und kämpften damit auch für die westlichen Werte. „Und deshalb muss die Ukraine diesen Krieg gewinnen, und die Ukraine wird diesen Krieg gewinnen.“

Doch Linder sagt auch, Waffenlieferungen dürften weder „unsere eigene Sicherheit“ noch die „Verteidigungsfähigkeit des Territoriums der NATO“ gefährden. „Dies limitiert unsere Möglichkeiten.“ Ebenso dürfe Deutschland unter einem Energieembargo nicht stärker leiden als Russland. Hier bleibt er auf einer Linie mit dem Kanzler und mit Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).

Steuererhöhungen schließt der Bundesfinanzminister weiter aus. Ein stärkeres Wirtschaftswachstum sei wichtig. Deshalb dürfe eins nicht getan werden: „die Steuern erhöhen“. Der Verzicht auf Steuererhöhungen sei schon im Koalitionsvertrag wichtig gewesen, „jetzt ist dieser Verzicht dringlich“.

Nach einer guten halben Stunde bricht die Verbindung immer wieder ab, zu hören sind nur noch Wortfetzen wie „unsere Aufgabe Zuversicht zu zeigen“. Dann steht die Leitung wieder und Lindner kommt nach nur 40 Minuten zum Schluss seiner Rede – wohl deutlich schneller als geplant. Wenn nach Krieg und Pandemie das Bekenntnis zu Frieden, Freiheit und Menschenrechten weltweit blieben, dann sei das „ein Ziel für das es sich zu handeln lohnt: Jeden Tag von heute an weiter“.