Lindner beim Dreikönigstreffen : „Klebt euch lieber fest!“

In der ersten Reihe: Justizminister Marco Buschmann, Finanzminister und Parteivorsitzender Christian Lindner und Generalsekretär Bijan Djir-Sarai beim Dreikönigstreffen der FDP in Stuttgart (von links nach rechts) Bild: Ilkay Karakurt

Die FDP möchte im neuen Jahr endlich die Krisen lösen, die in der Bundesregierung in ihre Ressorts fallen. Deswegen beschwört ihr Bundesvorsitzender, Finanzminister Christian Lindner, auf der Bühne des Stuttgarter Staatstheaters die „wirtschafts- und finanzpolitische Zäsur“, die nun auf die sicherheitspolitische Zäsur des vergangenen Jahres folgen müsse. Es gelte, „nach dem Krisenjahr 2022 nun 2023 zum Gestaltungsjahr zu machen“, sagt der FDP-Vorsitzende und packt in diesen Anspruch an sich und an die gesamte Regierungskoalition gleich mehrere Forderungen der FDP hinein: Planungsbeschleunigung, Steuerentlastungen für Unternehmen, mehr Freiheiten bei der Forschung.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Es sind alte Forderungen der Freien Demokraten, denen Lindner an diesem Jahresanfang eine neue Herleitung verpasst. Zunächst der Krieg und die Versorgungskrise des vergangenen Jahres, die nicht nur Inflations- sondern auch Schuldenrekorde mit sich brachten, für die Lindner als Finanzminister die Verantwortung trägt. Die Größenordnung dieser Neuverschuldung sei ihm „nicht geheuer“ gewesen, gesteht der Minister dem Parteipublikum im Staatstheater, aber er stehe „voll und ganz dahinter“.