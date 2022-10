Aktualisiert am

Lewentz’ Rücktritt : Was kommt auf Malu Dreyer zu?

Trotz aller Kritik hielt die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz bis zuletzt an ihrem Innenminister Roger Lewentz fest. Nach dessen Rücktritt muss sie sich unliebsamen Fragen stellen.

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) mit der Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz Malu Dreyer (SPD) am 12. Oktober 2022 in Mainz. Bild: dpa

Noch am Montag hatte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) versucht, eine Brandmauer zwischen sich und ihren schwer angeschlagenen Innenminister zu errichten. Sie erwarte, ließ sie in Bezug auf Roger Lewentz’ Verhalten während der Ahrtalkatastrophe mitteilen, „dass die offenen Fragen vom Innenminister geklärt werden“. Und: Sie habe „keine eigenen Erkenntnisse zu diesem Vorgang“.

Julian Staib Politischer Korrespondent für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz in Wiesbaden.



Lewentz stand zu diesem Zeitpunkt schon seit Wochen unter enormem Druck. Nachdem weitere Verfehlungen seines Innenministeriums bekannt geworden waren, wurde dieser Druck offenbar zu groß. Am Mittwoch erklärte Lewentz seinen Rücktritt. Im Zuge der Bewältigung der Ahrtalkatastrophe, seien „sicherlich an vielen Stellen Fehler gemacht worden“, „auch in meinem Verantwortungsbereich“, sagte er. Dafür übernehme er die politische Verantwortung.