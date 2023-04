Mitglieder der „Letzten Generation“ am 22. April in Berlin Bild: Reuters

Angesichts der Straftaten, die Mitglieder der „Letzten Generation“ begehen, hat CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt noch einmal vor dem Entstehen einer Klima-RAF gewarnt. Hier handelten keine Klimaaktivisten, sondern Klimastraftäter, so Dobrindt. Zudem sei eine zunehmende Radikalisierung in Teilen der Klimabewegung zu erkennen.

Nonsens ist Dobrindts Befürchtung keineswegs. Um seine Einschätzung zu teilen, reicht ein Blick nach Berlin. Die „Letzte Generation“ will die Hauptstadt von diesem Montag an auf unbestimmte Zeit zum Stillstand bringen. Zwar betont die Gruppierung, das solle mit friedlichen Mitteln geschehen. Aber was heißt das schon?

Kleiner Schritt zu Gewalt

Schon jetzt werden Rettungsein­sätze behindert, schon jetzt werden Parteizentralen und Geschäfte beschmiert, und schon jetzt steht beispielsweise auf Plakaten: „Wir können uns die Reichen nicht mehr leisten.“ Die Schlussfolgerung „Weg mit ihnen“ ist bei solchem Gedankengut nicht mehr allzu weit entfernt. Der Schritt hin zu Krawall und Gewalt ist also nur noch ein kleiner.

Das heißt natürlich nicht, dass es zwangsläufig so kommen muss, aber man sollte vor der Möglichkeit nicht die Augen verschließen. Die linksextreme Szene hat schon häufig verkündet, dass sie ihre eigene Gewalt als gute Gewalt betrachtet – gegen das Übel der Welt. Diesen Unsinn könnten ohne Weiteres auch gewaltbereite Klimastraftäter für sich beanspruchen.