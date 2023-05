Letzte Generation : Wie weit dürfen Klimaaktivisten gehen?

Besonders oft ging es in den vergangenen Tagen in Berlin um die Letzte Generation. Deren Proteste gingen weiter, die Anfeindungen wuchsen. Am Freitag spitzte sich die Konfrontation so zu, dass entnervte Autofahrer Aktivisten der Gruppe schlugen und traten, um sie am Festkleben zu hindern. Wenig später gab die neue Berliner Justizsenatorin Felor Badenberg (parteilos) bekannt, prüfen lassen zu wollen, ob die Letzte Generation eine kriminelle Vereinigung ist. Die Diskussion folgte prompt und sie hält an.

Marlene Grunert Redakteurin in der Politik.

Auch am Dienstag waren die Aktivisten Thema, als in Berlin der diesjährige Grundrechte-Report vorgestellt wurde. Er wird seit 1997 von mehreren Bürgerrechtsorganisationen herausgegeben, die sich jedes Jahr ein prominentes Thema suchen. Vor zwei Jahren warnte der Pianist Igor Levit vor rechtsextremen Aktivisten. Für dieses Jahr konnten die Herausgeber eine ehemalige Verfassungsrichterin gewinnen. Susanne Baer, die Ende Februar aus dem Amt geschieden ist, saß im Haus der Demokratie und Menschenrechte auf der einen Seite des Podiums. Auf der anderen saß Simon Lachner, Aktivist der Letzten Generation.