Sie wollen „so viele Straßen wie möglich“ blockieren: Von diesem Mittwoch an planen die Aktivisten der Letzten Generation groß angelegte Klimaproteste in Berlin. Während diese Woche kleinere Protestaktionen geplant sind, wollen die Klimaaktivisten ab kommendem Montag für einen „Stadtstillstand“ sorgen. Das kündigten sie am Dienstag in Berlin auf einer Pressekonferenz an. Die Gruppe gibt an, dass an den Demonstrationen und Blockaden mehr als 800 Menschen teilnehmen wollen. Der Protest soll erst enden, wenn die Bundesregierung auf die Forderungen der Gruppe eingeht.

Bereits vergangenen Donnerstag hatten Aktivisten der Letzten Generation gemeinsam mit der Gruppe Extinction Rebellion zahlreiche Gebäude mit einer ölartigen schwarzen Farbe beschmiert, un­ter anderem die Parteizentrale der FDP. Daraufhin wurden etwa 60 Aktivisten festgenommen. Die Aktion ging von dem Protestcamp aus, das Extinction Rebellion für sechs Tage im Berliner In­validenpark aufgebaut hatte.