Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation demonstrieren am Dienstag vor der SPD-Parteizentrale in Berlin. Auf die Fassade haben sie orangene Farbe gesprüht. Bild: dpa

Die bundesweite Razzia gegen die Letzte Generation hat nach Angaben der Klimaschutzgruppe eine Welle der Unterstützung ausgelöst. Die Gruppe sei seit „gestern stärker als je zuvor“, schrieben die Aktivisten am Donnerstag in einer Mitteilung. Nach den großangelegten Durchsuchungen am Mittwoch hatten die Aktivisten in vielen Städten zu Protestmärschen aufgerufen, unter anderem in Berlin und München. Die Demonstration in der Hauptstadt am Mittwochabend sei die größte bislang gewesen, hieß es weiter. Mehrere hundert Personen hatten teilgenommen.

Zudem habe die Klimaschutzgruppe viele Spenden erhalten; sie kündigte an, ihre Proteste wie geplant auszuweiten. „Wir merken, dass ganz, ganz viel Unterstützung gerade kommt. Wir wachsen und wir werden unseren Protest weiter ausweiten, weil wir machen das ja nicht zum Spaß“, sagte Aktivist Raphael Thelen im ARD-„Morgenmagazin“.

Etwa 200 Personen demonstrierten am Mittwochabend auch in Leipzig. Der Demonstrationszug lief laut Polizei am Mittwochabend rund um den Innenstadtring. Der Protest sei friedlich verlaufen, nur vereinzelt hätten sich Teilnehmer vermummt.

LKA Bayern gesteht Fehler ein

Mit einer Razzia waren Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwochmorgen gegen die Aktivistengruppe vorgegangen. Rund 170 Beamte hätten 15 Wohnungen und Geschäftsräume in sieben Bundesländern durchsucht, teilten die Generalstaatsanwaltschaft München und das Bayerische Landeskriminalamt mit. Der Gruppe würden die Bildung beziehungsweise Unterstützung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Die Aktivisten bestritten, kriminell zu sein.

Unterdessen teilte das Bayerische Landeskriminalamt mit, bei der Beschlagnahmung der Internet-Domain der Letzten Generation einen Fehler gemacht zu haben. Die Polizei hatte die Webseite auf eine eigene Webseite umgeleitet und dort einen Hinweis eingeblendet, in dem die Gruppierung als „kriminelle „Vereinigung“ bezeichnet wurde. Die Generalstaatsanwaltschaft München gestand auf NDR-Anfrage nun ein, dass diese Formulierung unzutreffend gewesen sei. Derzeit bestehe lediglich ein Anfangsverdacht, dass es sich bei der Letzten Generation um eine kriminelle Vereinigung handeln könnte, so ein Behördensprecher.

Zuvor hatte auch Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) der Klimaschutz-Bewegung vorgeworfen, gegen Gesetze zu verstoßen. „Das sind Straftäter und keine Gesprächspartner“, sagte der CDU-Vorsitzende und Unions-Fraktionsvorsitzende im Bundestag am Donnerstag den Fernsehsendern RTL und ntv.

„Man darf protestieren, das Bundesverfassungsgericht hat immer wieder gesagt, auch kurzfristige Blockaden des öffentlichen Lebens sind zulässig“, erklärte Merz. Zugleich verwies er aber auf „massive Sachbeschädigung, das Beschädigen von Kunstwerken, das Beschmieren von Gedenktafeln, die Kleberei auf den Autobahnen, mittlerweile auf den Autos selbst“: Das seien Straftaten, die mit legitimem Protest nichts mehr zu tun hätten.

Offen ließ der CDU-Politiker allerdings, ob die Letzte Generation tatsächlich als kriminelle Vereinigung einzustufen sei. „Das habe ich hier nicht zu bewerten oder zu kommentieren“, sagte Merz und verwies auf die Münchner Staatsanwaltschaft, die die Durchsuchungen mit diesem Anfangsverdacht begründet hatte.

Vogel: Bärendienst für den Klimaschutz

Der stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende Johannes Vogel warb für mehr politische Debatte über den Klimaschutz. Jede Aktion der Umweltaktivisten führe dazu, „dass eine wütende Bürgerin und ein wütender Bürger mehr in diesem Land entsteht und Menschen gegen das Ziel Klimaschutz aufgebracht werden“, sagte Vogel am Donnerstag im ARD-„Morgenmagazin“. Das leiste dem Anliegen einen Bärendienst.