Klebeaktionen von Aktivisten : Präventivhaft, ja oder nein?

Die Aktivisten der „Letzten Generation“, die Straßen blockieren und sich dafür teils am Asphalt festkleben, haben Hessen seit Monaten gemieden. Die zurückliegenden größeren Blockaden in dem Bundesland waren im April. Über zwei Wochen wurden in Frankfurt Einfallstraßen lahmgelegt, der Ärger war groß. Anfang dieser Woche kündigte das Innenministerium in Wiesbaden Entschlossenheit im Umgang mit den Straßenblockierern an, im Einzelfall und nach richterlicher Prüfung auch in Form von Präventivhaft. Ob die Aktivisten Hessen jetzt erst recht in den Blick nehmen? Entsprechende Überlegungen gibt es offenbar. Da hinzugehen, wo Strafen drohen, folgt den Gesetzen der Aufmerksamkeitsökonomie.

Selbst Grüne, die die eigentlichen Ziele unterstützen, lehnen die Methoden in aller Deutlichkeit ab. Bei der Präventivhaft gibt es einen solchen parteiübergreifenden Konsens aber längst nicht. Mit der Debatte über dieses Instrument ist eine neue Welle der Aufmerksamkeit verbunden.

Die Kritik an Präventivhaft ist scharf. In Bayern können Personen zur Verhinderung angekündigter Straftaten – im Falle einer Verlängerung – bis zu 60 Tage in Haft kommen. Richter entscheiden darüber. Natürlich hätten die Köpfe der „Letzten Generation“, die gut organisiert sind, gegen die richterliche Entscheidung in München Einspruch einlegen können. Das taten sie nicht. Sie sprechen davon, dass die Haft in München ein „Mahnmal“ sei, stilisierten sich zu Opfern. In Bayern endete die Haft, als die Aktivisten ankündigten, eine Pause zu machen, also zunächst keine Straftaten mehr begehen zu wollen.

Ursprung im Kampf gegen Terror

Nun also Hessen. Der SPD-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Günter Rudolph, warnt davor, „das durchaus vorhandene Radikalisierungspotential der sogenannten ,Klimaaktivisten‘ nicht durch alarmistische Rhetorik“ zu verschärfen. Ob bei der SPD oder den Grünen – die Ablehnung der Aktionen ist überaus deutlich, die Skepsis gegen Präventivhaft allerdings auch groß. Rudolph mahnt, man solle das Mittel so sparsam und vorsichtig wie möglich einsetzen.

Auch der Deutsche Richterbund, die größte deutsche Vertretung von Richtern und Staatsanwälten, ruft in Erinnerung, worum es beim Präventivgewahrsam geht: „Ein präventiver Gewahrsam stellt einen erheblichen Eingriff in das Grundrecht der Freiheit der Person dar“, sagt der Bundesgeschäftsführer Sven Rebehn der F.A.Z. Die Betroffenen würden nicht repressiv für eine nachweislich begangene Straftat bestraft, sondern in Gewahrsam genommen, um eine künftige Straftat oder gravierende Ordnungswidrigkeit zu verhindern. „Das ist verfassungsrechtlich nur in engen Grenzen möglich“, so Rebehn. Die Maßnahme unterliege einer „besonders strengen Verhältnismäßigkeitsprüfung“. Die Gerichte prüften „in jedem Einzelfall sehr genau, ob und für wie lange ein Freiheitsentzug aus Gründen der Gefahrenabwehr unerlässlich und damit gerechtfertigt ist“.

In praktisch allen Bundesländern sehen die Polizeigesetze das Instrument der Präventivhaft vor. Sie haben ihren Ursprung meist Anfang der 2000er Jahre, in der Zeit der islamistischen Terroranschläge. Später wurden sie angepasst.

In Nordrhein-Westfalen war das 2018 der Fall. Zu Beginn der jüngsten schwarz-gelben Regierungsperiode zählte die Präventivhaft während der Novellierung des Polizeigesetzes zu den strittigsten Punkten. Ursprünglich wollte Innenminister Herbert Reul (CDU) die Haft von seinerzeit 48 Stunden auf bis zu einen Monat verlängern – mit Blick auf die Abschiebung ausländischer Gefährder auf ausdrücklichen Wunsch auch des damaligen Integrationsministers Joachim Stamp (FDP).