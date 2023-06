Die Razzien haben das Interesse an der Letzten Generation gesteigert. In einer Bar versuchen die Aktivisten, neue Unterstützer für ihre Aktionen zu gewinnen.

In Berlin klebt ein Aktivist an einem Autorad. Bild: dpa

Es ist ein warmer Juniabend, an dem sich rund 40 Interessierte in den fensterlosen, nicht klimatisierten Schankraum einer Bar quetschen, um mehr über die Letzte Generation zu erfahren – sich ihr am Ende vielleicht sogar anzuschließen. Eingeladen hat die örtliche „Widerstandsgruppe“ in Mainz. Das Pu­bli­kum besteht zur einen Hälfte aus Studenten, zur anderen aus deutlich Älteren, mehrheitlich mit Protesterfahrung. Einer rühmt sich, „damals in Brokdorf“ bei den Anti-AKW-Protesten ins Gefängnis gekommen zu sein.

Elise ist 83, sie kommt bloß aus Interesse und etwas Sympathie. Sie ärgert sich, dass die Polizei zuletzt mit Razzien gegen die Gruppe vorgegangen ist. „Da hat der Staat überreagiert“, sagt sie. Auch wenn sie selbst sich nicht an die Straße kleben werde, vermutet sie, dass es den Protest wohl brauche.