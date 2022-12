„Letzte Generation“ : Klimaaktivisten kleben sich in München auf Straße fest

Montagmorgen am Stachus in München Bild: dpa

Aktivisten der „Letzten Generation“ haben sich abermals in Berlin und München bei einem Klimaprotest auf einer Straße festgeklebt und den Verkehr blockiert. Wie angekündigt hatte die Gruppe am Montagmorgen ihre Protestaktion gestartet. In München klebten sich nach Polizeiangaben neun Menschen am Karlsplatz auf der Fahrbahn fest. Sie trugen Warnwesten und machten mit Plakaten auf ihre Klimapolitik-Forderungen aufmerksam. Der Verkehr sei umgeleitet worden, die Behinderungen wurden als „moderat“ bezeichnet. Etwa 50 Beamte seien im Einsatz, hieß es.

Bei Twitter teilte die Gruppe mit, dass unter den Demonstranten viele seien, die bereits einen Monat im Gefängnis gesessen hätten und teils zu hohen Geldstrafen verurteilt worden seien. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, hatte die Stadt München nach der Ankündigung der Aktivistengruppe einen Auflagenbescheid für die Versammlung erstellt. Das Festkleben auf der Straße habe jedoch gegen diese Auflagen verstoßen. Es sei derzeit nicht geplant, den Protest aufzulösen.

In Berlin registrierte die Polizei zunächst eine Protestaktion vor dem Hauptbahnhof in der Invalidenstraße mit sieben Menschen. Fünf davon hätten sich an der Fahrbahn festgeklebt, sagte eine Sprecherin. Weitere Aktionen folgten an der Wilhelmstraße, Ecke Hallesches Ufer und der Potsdamer Straße, Ecke Varian-Fry-Straße. Dort hatten sich laut Polizei jeweils vier Aktivisten festgeklebt. Die Berliner Verkehrsinformationszentrale sprach von einer weiteren Protestaktion auf der B1 im Bereich Tiergarten in Höhe Stresemannstraße, die für Stau sorge.

Die „Letzte Generation“ hatte ab dieser Woche weitere und verstärkte Störaktionen angekündigt. Bereits in den vergangenen Wochen hatten Aktivisten etwa Straßen blockiert, Kunstwerke beschädigt und den Flugverkehr am BER-Flughafen in Berlin lahmgelegt. In Bayern kamen einige vorbeugend ins Gefängnis, weil sie weitere Störungen angekündigt hatten. Die Gruppe fordert unter anderem ein Tempolimit von 100 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen und ein 9-Euro-Bahnticket für ganz Deutschland.

Reul: „Der Staat kann nicht einfach zugucken“

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte am Montagmorgen im Deutschlandfunk, der Staat müsse bei den Klimaaktivisten sehr wachsam sein und nach einer eingehenden Prüfung möglicherweise eine härtere Gangart einlegen. „Der Staat kann nicht einfach zugucken und das weiterlaufen lassen“, sagte Reul am Montagmorgen im Deutschlandfunk. Bei den Aktionen der „Letzten Generation“ handle es sich nicht mehr um einzelne spontane Taten, sondern es gebe eine bundesweit straffe Organisation.

Mehr zum Thema 1/

Unter diesen Aktivisten seien einige Linksextreme, „die sagen, es geht um viel mehr, es geht um die Überwindung des Systems“. Man könne aber nicht alle verdächtigen. „Es sind eine Menge Menschen dabei, die ein normales, gutes Anliegen haben“, die aber „noch nicht ganz begriffen haben, dass es bei uns Regeln gibt, an die man sich halten muss“, sagte Reul. Die Klimabewegung „Fridays for Future“ sei anders, ihre Anhänger hätten die gesetzlich vorgegebenen Grenzen in der Regel eingehalten. Bei der „Letzten Generation“ hingegen seien Grenzen überschritten.

Vergangene Woche hatte sich die Innenministerkonferenz darauf verständigt, bis April ein Lagebild zu erstellen und damit mehr über die Gruppe zu erfahren. Aus Sicht von Reul ist das wichtig. Mit ihrem organisierten Vorgehen komme die Gruppe „in die Nähe von dem Verdacht, eine kriminelle Vereinigung zu sein“. Bevor man so eine Ansage mache, müsse man aber gründlich prüfen.

Moderate Töne hatte unlängst der Chef des Bundesverfassungsschutzes, Thomas Haldenwang, angeschlagen. Dieser hatte gesagt, er erkenne gegenwärtig nicht, dass sich die Gruppierung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richte. Daher sei sie kein Beobachtungsobjekt für den Verfassungsschutz.