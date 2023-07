Die Letzte Generation macht gerade Sommerpause – aber sie ist nicht untätig. Statt sich festzukleben, widmen die Aktivisten sich den rechtlichen Folgen ihrer Aktionen. So auch am Mittwochabend, 19 Uhr. Das „Legal-Team“ hat zur virtuellen Fragerunde geladen, also zur Rechtsberatung. In der Einladung per Telegram hatte es geheißen, der Staat versuche mit allen Mitteln, „uns zu überfordern, zu erdrücken & letztlich handlungsunfähig zu machen“.

Friederike Haupt Politische Korrespondentin in Berlin.

Mit „allen Mitteln“ sind unter anderem Briefe mit Strafbefehlen, Gebührenbescheiden oder Anklageschriften gemeint. Diese Post macht den Empfängern oft Sorgen. Ihre Anführer wollen ihnen den Gedanken nahebringen, dass es vielmehr gut sein könne, vor Gericht zu stehen. „Der Gerichtsprozess ist nur eine andere Art von Protest und eine Chance, die Klimasituation unseren Richtern zur Kenntnis zu bringen“, heißt es im „Legal Wiki“ der Aktivisten, einer Art digitalem Handbuch zu juristischen Fragen. „Bewusst begehen wir Straftaten, um weitere Politisierung vor Gericht zu ermöglichen.“