Nachdem das Amtsgericht Heilbronn am Montagabend fünf Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ wegen Nötigung zu Geld- und Freiheitsstrafen ohne Bewährung verurteilt hatte, haben mehrere der verurteilten Aktivisten am Abend abermals eine große Einfallstraße in die Heilbronner Innenstadt blockiert. Insgesamt beteiligten sich fünf Mitglieder der „Letzten Generation“ an der einstündigen Aktion.

Gegen drei Aktivisten und Aktivistinnen hatte das Gericht Geldstrafen verhängt, gegen zwei Männer Freiheitsstrafen von zwei beziehungsweise drei Monaten. Nach Darstellung der „Letzten Generation“ hat damit ein deutsches Gericht erstmals Klimaaktivisten zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt. Auch sei es die erste Verurteilung von Klimaaktivisten per Schnellverfahren gewesen.

Das Gericht hatte den Freiheitsentzug mit der Ankündigung der Aktivisten begründet, ihre Blockaden fortzusetzen. Die Angeklagten, so die Richterin, hätten keine Einsicht gezeigt und sich in der Vergangenheit schon mehrfach bei Blockade-Aktionen auf Straßen festgeklebt.

Aktionen durch Versammlungsfreiheit gedeckt?

Am 6. Februar hatten die Aktivisten die Bundesstraße 27 in Heilbronn für zwei Stunden blockiert, in dieser Zeit kam der Verkehr stadteinwärts nach Heilbronn zum Erliegen. In dem Verfahren berichtete ein Urologe im Zeugenstand, dass mehrere seiner Patienten sowie ein Notfallpatient wegen der Blockade-Aktion nicht hätten behandelt werden können.

Während die Staatsanwaltschaft in dem Verfahren darauf hinwies, dass bei der rechtlichen Bewertung der Taten der Protestgruppe ihre übergeordneten politischen Ziele keine Rolle spielen dürften, argumentieren die Klimaschützer, dass ihr Handeln durch das Grundgesetz legitimiert sei, weil es in Artikel 2 (Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit) eine Verpflichtung zum Schutz des Lebens enthalte.

Der Anwalt der Aktivisten will gegen das Urteil mutmaßlich Rechtsmittel einlegen, denn das Landgericht habe in seinem Urteil das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit vollständig ignoriert, wie er argumentierte. In der Rechtsprechung ist umstritten, ob die Versammlungsfreiheit eine Blockade erlauben kann, die einzig dazu dient, die Rechte Dritter – im Heilbronner Fall also die der Autofahrer – gewaltsam einzuschränken. Nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts sind nicht nur Veranstaltungen, auf denen gestritten und argumentiert wird, durch das Versammlungsrecht geschützt; der Bundesgerichtshof (BGH) hatte in seinem „Zweite-Reihe-Urteil“ hingegen argumentiert, dass an der Sache unbeteiligte Personen durch solche Blockaden nicht beeinträchtigt werden dürften.

Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs benutzt ein Demonstrant bei einer Sitzblockade auf einer öffentlichen Straße den ersten aufgrund von psychischem Zwang anhaltenden Fahrzeugführer und sein Fahrzeug bewusst als Werkzeug zur Errichtung eines physischen Hindernisses für die nachfolgenden Fahrzeugführer. Der Hintergrund für das Urteil waren damals Blockaden vor amerikanischen Militäreinrichtungen gegen den Irakkrieg.