Mit dem Festkleben auf viel befahrenen Straßen fing es an. Das scheint der sogenannten Letzten Generation aber nicht mehr zu reichen. Deshalb macht die Aktivistengruppe jetzt mit neuen Aktionen auf sich aufmerksam. Im März beschmierten ihre Mitglieder eine Skulptur, die zu Ehren des Grundgesetzes in der Nähe des Bundestages errichtet worden ist. Nun haben sie den Eingang zur FDP-Parteizentrale mit Farbe übergossen. Immer dabei: Fotografen, die diese Aktionen festhalten, damit sie in den Medien vermarktet werden können. Wenn es um Öffentlichkeit geht, dann macht den selbsternannten Klima-Aktivisten so schnell niemand etwas vor.

Aber ist Öffentlichkeitswirksamkeit der richtige Indikator für erfolgreichen Aktivismus? Angesichts der Menschheitsaufgabe einer wirksamen Bekämpfung des Klimawandels wäre ein breiter gesellschaftlicher Zuspruch für eine Auseinandersetzung mit dem Thema weitaus wichtiger. Genau hier sind die Aktivitäten der Letzten Generation nicht von Erfolg gekrönt. Wer die deutsche Verfassung in den Dreck zieht oder missliebige demokratische Parteien schikaniert, macht aus Klimaschutz ein radikales Nischenthema. So hat sich selbst Fridays for Future in einem Presse-Statement von den Aktionen der Letzten Generation distanziert und darauf verwiesen, dass gute Klimapolitik auf gesamtgesellschaftliche Lösungen angewiesen sei. Das klingt nicht nach großem gesellschaftlichem Zuspruch.