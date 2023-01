Ziviler Ungehorsam : Wenn der Zweck die Mittel heiligen soll

Straßenblockaden, Baumbesetzungen, das Beschmieren von Kunstwerken in Museen, das Festkleben an Bilderrahmen und auf Straßen, das Eindringen in Sicherheitsbereiche von Flughäfen: Fast täglich äußert sich so derzeit klimapolitischer Protest. Darauf reagieren viele mit Unmut. Ein ehemaliger Bundesminister forderte unlängst, die Aktivisten einfach „wegzusperren“. Sympathisanten dagegen sprechen von Akten des zivilen Ungehorsams, der zu einer entwickelten und stabilen demokratischen Kultur dazugehöre und zu ertragen sei. Doch was meint ziviler Ungehorsam genau und welche Bedeutung kommt ihm im Recht zu? Ist er strafbar oder vielmehr rechtlich gerechtfertigt und damit straffrei? Wie ist die Rechtsordnung bislang mit vergleichbaren Phänomenen umgegangen?

Wie so oft bei politisch, ideengeschichtlich und sozialphilosophisch imprägnierten Begriffen gibt es keine unumstößliche und allseits geteilte Definition. Jürgen Habermas etwa beschrieb 1983 zivilen Ungehorsam als moralisch begründeten Protest in Form eines öffentlichen Aktes, der die vorsätzliche Verletzung von Rechtsnormen einschließt, mit der aber der Rechtsgehorsam generell nicht aufgekündigt werden soll. Ziviler Ungehorsam kommt in dieser Sicht nicht ohne Kosten für den Einzelnen daher. Er verlange die Bereitschaft, für die rechtlichen Folgen der Normverletzung einzustehen, als Test der Ernsthaftigkeit und als konsequente Zuspitzung der Protestform, weil die Bestrafung ihrerseits eine moralische Skandalisierung ermöglicht. Die Regelverletzung hat in dieser Perspektive ausschließlich symbolische Bedeutung und begrenzt sich auf gewaltfreie Mittel.