Kleber kostet wenig, Kleben kostet viel. Die Aktivisten der „Letzten Generation“ haben ausgerechnet, wie hoch die Rechnung für ihre Protestblockaden allein im vergangenen Jahr werden dürfte: zwölf Millionen Euro insgesamt kämen auf sie zu, behaupten sie. Hohe Forderungen treffen auf häufig junge Menschen, viele noch Studenten, mehr mit großen Ambitionen als mit dickem Geldbeutel. Wer aber Geldstrafen nicht zahlen kann, muss in manchen Fällen ersatzweise in Haft. Die gerade vielerorts anhängigen Verfahren ma­chen deshalb Eindruck auf die Aktivisten, der Rechtsstaat meldet sich mit Rechnungen.

Zoë Ruge weiß, was das heißt. Die 23 Jahre alte Frau hat gerade ihr Bachelor-Studium beendet. Sie kümmert sich bei der „Letzten Generation“ um das, was sie „Nachfolgen der Proteste“ nennt. „Post von Polizei und Staatsanwaltschaft“, präzisiert sie am Telefon. Anzeigen, Vorladungen, Strafbefehle – Ruge berät andere Aktivisten, wie sie damit umgehen sollen. „Einschüchternd“ sei es, wenn solche Briefe ankämen. Aber einkalkuliert ist es auch. Die „Letzte Generation“ weiß, was sie tut. Ruge bereitet sogar oft Aktivisten darauf vor, dass der Rechtsstaat sich melden wird, wenn Aktivisten gegen dessen Regeln verstoßen. Überrascht sei deshalb kaum jemand bei der „Letzten Generation“, wenn Forderungen oder Vorladungen ankommen. Wer sich mit auf die Straße klebe „und dementsprechend vor Gericht stehe“ sei bereit, die Konsequenzen zu tragen.