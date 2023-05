Aktualisiert am

In sieben Bundesländern sind insgesamt 15 Objekte durchsucht worden. Die Homepage der Gruppe wurde abgeschaltet. Zuletzt hatte es wieder verstärkt Aktionen der „Letzten Generation“ gegeben.

Am Autodach angeklebt: ein Aktivist der „Letzten Generation“ in Berlin Bild: dpa

Am Mittwochmorgen hat es eine Razzia gegen Mitglieder der „Letzten Generation“ gegeben. Bei der Durchsuchung wurden 15 Objekte durchsucht, wie das Bayerische Landeskriminalamt bekannt gab. Demnach fanden die Durchsuchungen in Bayern, Berlin, Hamburg, Hessen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein statt. Die Beamten vollstreckten einen Vermögensarrest und zwei Beschlagnahmungen von Konten.

Den Beschuldigten wird zur Last gelegt, eine Spendenkampagne zur Finanzierung weiterer Straftaten für die „Letzte Generation“ organisiert, diese über deren Homepage beworben und dadurch bisher einen Betrag von mindestens 1,4 Millionen Euro an Spendengeldern eingesammelt zu haben. Dieses Geld wurde nach den bisherigen Erkenntnissen überwiegend auch für die Begehung weiterer Straftaten der Vereinigung eingesetzt. Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft wurde die Homepage der Gruppe „letztegeneration.de“ beschlagnahmt und abgeschaltet. Sie konnte nicht mehr aufgerufen werden.

Aufgrund zahlreicher Strafanzeigen aus der Bevölkerung, die seit Mitte des Jahres 2022 eingingen, leitete die Generalstaatsanwaltschaft München ein Ermittlungsverfahren gegen insgesamt sieben Beschuldigte im Alter von 22 bis 38 Jahren wegen des Tatvorwurfes der Bildung beziehungsweise Unterstützung einer kriminellen Vereinigung ein. Mit den polizeilichen Ermittlungen wurde das Bayerische Landeskriminalamt in München beauftragt, die Ermittlungen führt die Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) bei der Generalstaatsanwaltschaft München. Laut Polizei waren bundesweit etwa 170 Beamte im Einsatz. Die Durchsuchungen verliefen ersten Informationen nach friedlich.

Nicht die erste Razzia gegen die „Letzte Generation“

Zudem stehen zwei Beschuldigte im Verdacht, im April 2022 versucht zu haben, die Öl-Pipeline Triest-Ingolstadt zu sabotieren. Die Pipeline gehört zur kritischen Infrastruktur in Bayern.

Es ist nicht die erste Razzia gegen die Klimaaktivisten. Im Dezember vorigen Jahres hatte die Polizei in ganz Deutschland Wohnungen von Mitgliedern der „Letzten Generation“ durchsucht. Ein Vorwurf der Staatsanwaltschaft Neurupppin lautete damals „Bildung einer kriminellen Vereinigung“. Es ging vor allem um Übergriffe gegen eine Raffinerie.

Zuletzt hatten die Klimaaktivisten vor allem in Berlin für Ärger gesorgt. Die Mitglieder hatten in der Hauptstadt die Klebewochen ausgerufen – und Straßen lahmgelegt, auch indem sie sich auf Autodächern und an Reifen festklebten.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte im Gespräch mit Schülern die Aktionen als „völlig bekloppt“ bezeichnet. Die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ haben sich daraufhin „fassungslos“ über die Kritik des Kanzlers gezeigt.