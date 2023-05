Zwei Stunden sprach Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Dienstag mit den Klimaaktivisten der „Letzten Generation“. So viel Zeit räumt der Minister den wenigsten Gästen ein. Zuvor hatte er gesagt, was er sich davon verspricht: „Anderen zuhören ist eine der wichtigsten Aufgaben in der Demokratie.“ Zugleich gab er zu verstehen, dass er selbst sich von den Aktivisten nicht gehört oder jedenfalls missverstanden fühle.

Friederike Haupt Politische Korrespondentin in Berlin.

Es sei doch „etwas merkwürdig“, dass ausgerechnet der Minister, der das 9-Euro-Ticket und nun das 49-Euro-Ticket eingeführt habe – also er selbst –, sich anhören müsse, er solle etwas für die Verkehrswende tun. Man hatte also indirekt schon geredet, allerdings aneinander vorbei. Das persönliche Gespräch war eine Premiere.

Die Aktivisten zeigten sich danach recht zufrieden. Sie hatten drei Leute ins Ministerium geschickt, die sich schon dadurch von den Straßenblockierern unterschieden, dass sie so gekleidet waren, wie man eben gekleidet ist, wenn man einen Termin in einem Ministerium hat. Eine von ihnen, Lea Bonasera, die zu den Vordenkern der Aktivisten gehört, beschrieb das Treffen mit Wissing in ihrem anschließenden Auftritt vor der versammelten Presse als „menschlich respektvoll und äußert ergiebig“. Man habe ein zweites Gespräch für Mitte Mai vereinbart. Allerdings würden die Protestaktionen wie bisher weitergehen.

Bonasera sagte, sie vergleiche die Taktik der „Letzten Generation“ gern mit der Strategie in Arbeitskämpfen. „Ohne guten Gewerkschaftsstreik keine guten Tarifverhandlungen.“ Der Vergleich hinkt allerdings, unter anderem, weil die Aktivisten als Verhandler gar keine viel größere Gruppe vertreten, die sie legitimiert hätte, sondern nur sich selbst.

Gewisse Widersprüche

Eine Sprecherin der Aktivisten sagte dagegen, man wolle mit dem Minister „auf Augenhöhe“ reden. Die „Letzte Generation“ sei „sehr, sehr offen“ in das Gespräch hineingegangen. Schon im November habe man ein solches Treffen per E-Mail und Telefon angefragt, aber keine Antwort erhalten. Nachdem Wissing dann öffentlich kritisiert habe, dass die Aktivisten nicht das Gespräch suchten, habe man die Anfrage erneuert und positiven Bescheid erhalten.

Das Interesse an einem Gespräch hielt die Aktivisten in den vergangenen Monaten nicht davon ab, das Ministeriumsgebäude mit Farbe zu besudeln und mit Presslufthämmern anzurücken, um die Straße davor aufzureißen, was die Polizei verhinderte.

Ein gewisser Widerspruch ergibt sich aus dem, was die „Letzte Generation“ fordert und was sie sich von den Gesprächen mit Politikern verspricht. Während die Aktivisten loben, mit Wissing in einem „konstruktiven Austausch“ darüber zu sein, „wie man gemeinsam was schaffen kann“, behaupten sie an anderer Stelle, dass die Bundesregierung die Verfassung breche und wegen einflussreicher Lobbyisten und allgemeiner Bräsigkeit ohnehin nicht schnell genug handeln werde, wenn der Druck nicht groß genug sei.

Einerseits wissen sie, dass sie mehr Unterstützung aus der Bevölkerung bräuchten, um belastbar Forderungen zu stellen. Die Aktivisten zitieren Studien, wonach zwischen einem halben Prozent und 3,5 Prozent der Deutschen bei den Aktionen mitmachen müssten, damit die wirklich viel bewegten. Andererseits gibt es keine Anzeichen dafür, dass das geschehen wird.

Die Aktivistin Bonasera bemühte sich am Dienstagnachmittag, den Eindruck zu zerstreuen, das Treffen sei nur eine PR-Aktion gewesen, wie es etwa die AfD behauptete. Es sei durchaus um Inhalte gegangen, etwa um die Forderungen der Aktivisten nach einem Tempolimit auf Autobahnen, einer Neuauflage des 9-Euro-Tickets und der Gründung eines Gesellschaftsrats. Man habe noch einmal deutlich machen können, wie wichtig jetzt rasches Handeln sei. Andere Aktivisten verteilten während des Gesprächs Flugblätter mit Protestaufrufen.