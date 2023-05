Zwei Stunden sprach Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Dienstag mit den Klimaaktivisten der „Letzten Generation“. So viel Zeit räumt der Minister den wenigsten Gästen ein. Zuvor hatte er gesagt, was er sich davon verspricht: „Anderen zuhören ist eine der wichtigsten Aufgaben in der Demokratie.“ Zugleich gab er zu verstehen, dass er selbst sich von den Aktivisten nicht gehört oder jedenfalls missverstanden fühle.

Es sei doch „etwas merkwürdig“, dass ausgerechnet der Minister, der das 9-Euro-Ticket und nun das 49-Euro-Ticket eingeführt habe – also er selbst –, sich anhören müsse, er solle etwas für die Verkehrswende tun. Man hatte also indirekt schon geredet, allerdings aneinander vorbei. Das persönliche Gespräch war eine Premiere.