Elf große Durchgangsstraßen und Kreuzungen haben Aktivisten der „Letzten Generation“ am Dienstag in Berlin blockiert. Darunter war auch Sprecherin Carla Hinrichs, die zu einer Bewährungsstrafe verurteilt ist.

Fürchtet den Klimawandel mehr als das Gefängnis: Carla Hinrichs bei einer Aktion der „Letzten Generation“ am Montag in Berlin Bild: dpa

Klimaschutz-Demonstranten haben auch am Dienstag ihre Straßenblockaden in Berlin fortgesetzt. Sie blockierten am Morgen im Berufsverkehr elf große Durchgangsstraßen und Kreuzungen. Darunter war nach Polizeiangaben auch die Stadtautobahn A100 zwischen Spandauer Damm und Kaiserdamm.

Bei mindestens zwei Blockaden hätten die Demonstranten von der Gruppe Letzte Generation ihre Hände auf der Straße mit einem speziellen Sand-Klebstoff-Gemisch befestigt. Zum Ablösen muss die Polizei Trennschleifer einsetzen, durch die die Straßen beschädigt und dann wieder repariert werden müssen.

Von den Blockaden betroffen waren laut Polizei unter anderem der Mühlendamm in Mitte, die Bundesallee, die Puschkinallee in Kreuzberg, der Tempelhofer Damm, die Hauptstraße in Schöneberg, die Kreuzung Prenzlauer Allee/Danziger Straße und die Schönhauser Allee.

Zwei Monate Haft auf Bewährung

Abermals war auch die Pressesprecherin der Gruppe, Carla Hinrichs, am Montag bei einer Blockade dabei. In der vergangenen Woche war sie in Frankfurt am Main wegen einer früheren Aktion zu zwei Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Hinrichs teilte mit: „Trotzdem saß ich gestern und auch heute wieder auf der Straße.“ Sie habe mehr Angst vor dem Klimawandel als vor dem Gefängnis. „Darum werde ich weitermachen, auch wenn ich dafür ins Gefängnis muss.“

Die „Letzte Generation“ fordert verstärkte Maßnahmen der Politik gegen den Klimawandel. Ihre Unterstützer kleben sich seit Januar 2022 immer wieder auf Straßen fest, um den Verkehr zu blockieren. Im April hatte die Gruppe ihren Protest in Berlin verstärkt. Vom 16. April bis 7. Mai wurden 151 Straßenblockaden registriert, acht davon auf Autobahnen.

Bei der Berliner Staatsanwaltschaft gibt es bislang knapp 2000 Ermittlungsverfahren. In etwa 1800 Fällen geht es um Aktionen der Letzten Generation, die weiteren Verfahren richten sich gegen Mitglieder der Gruppe „Extinction Rebellion“. Häufig betreffen mehrere Ermittlungen eine Person. 86 Urteile wurden bislang gesprochen, 40 davon sind rechtskräftig. In der Regel wurden die Demonstranten zu Geldstrafen verurteilt, meist wegen Nötigung und Widerstands gegen die Polizei.