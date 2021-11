Leopoldina für Impfpflicht : Wissenschaft als Stimme der Vernunft

Es ist ein dringender Appell der Wissenschaft zum Handeln. Was die Leopoldina an Corona-Maßnahmen fordert, war der Politik bisher zu hart.

Ob die Ampel-Koalitionäre, eine Mehrheit der Vernünftigen im Bundestag und die Ministerpräsidenten auf die Leopoldina hören werden? Es ist ein deutlicher Kontrapunkt, den das renommierteste wissenschaftliche Gremium Deutschlands in der sich täglich verschärfenden Corona-Krise gegenüber einer zaudernden Politik setzt. Mitten in einem Machtvakuum formuliert Leopoldina-Präsident Haug richtige und wichtige Forderungen, damit die vierte Corona-Welle trotz Impfstoff in Hülle und Fülle nicht das Gesundheitssystem kollabieren lässt. Ein Katastrophenfall, der in Bayerns Kliniken schon eingetreten ist, de facto auch in Sachsen und Thüringen.

Vor zwei von der Leopoldina dringend geratenen Maßnahmen hat sich auch die auf Wissenschaftler hörende Kanzlerin bisher gescheut. Obwohl eine Mehrheit der Bevölkerung eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen wie Pflegepersonal und die flächendeckende Ausweitung der 2-G-Regel durchaus befürwortet, hat die Politik bislang auf Eigenverantwortung und wenig Druck gesetzt. Mit dem Ergebnis, dass sich rund 15 Millionen Erwachsene trotz aller wissenschaftlicher Argumente hartnäckig der Impfung verweigern. Doch eine Privatangelegenheit ist die Impfentscheidung nicht mehr, wenn Patienten auf lebensrettende Operationen oder andere medizinische Hilfe verzichten müssen, weil die Intensivstationen voll sind: mit ungeimpften Covid-Kranken.