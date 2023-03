Berlin lässt sich vom nuklearen Säbelrasseln Putins nicht einschüchtern. Doch hätte die Bundesregierung sich nicht so viel Zeit für ihre Skrupel nehmen sollen.

Panzerinspektion: Der ukrainische Botschafter auf einem Leopard in der Panzertruppenschule Munster. Dort werden ukrainische Panzerfahrer trainiert. Bild: dpa

Zum Glück hat der Koalitionsausschuss sich nicht auch noch erst darauf einigen müssen, wann die versprochenen Leopard-Panzer der Ukraine übergeben werden. Daher konnte der Kanzler in der Verhandlungspause verkünden, dass 18 Stück des modernen Kampfpanzers in dem von Russland überfallenen Land angekommen sind.

Sie werden zusammen mit den Challenger-2-Tanks aus Großbritannien und den Schützenpanzern aus mehreren Ländern die Schlagkraft der ukrainischen Armee vergrößern, die in diesem Frühjahr die Invasoren aus weiteren besetzten Gebieten vertreiben will.

Ein Panzer ist nur so gut wie seine Besatzung

Jeder Panzer ist aber nur so gut wie seine Besatzung. Erst im Gefecht wird sich zeigen, ob die Ausbildung der ukrainischen Soldaten im Schnelldurchgang ausgereicht hat, um die Kampfpanzer optimal einzusetzen, in aller Regel also im Verbund mit den anderen zur Verfügung stehenden Waffensystemen.

Zeit für ein ausführlicheres technisches und vor allem taktisches Training hätte es gegeben, wenn die Bundesregierung sie nicht dafür gebraucht hätte, sich an den ihr zunächst noch undenkbar erscheinenden Gedanken zu gewöhnen, der Ukraine schwere Panzer zu liefern.

Doch immerhin hat Berlin sich danach auch vom anhaltenden nuklearen Säbelrasseln Putins nicht davon abbringen lassen, die Panzer auf die Reise zu schicken. Das wäre fatal gewesen. Der Leopard ist nicht nur geballte militärische Kampfkraft. Er überbringt in diesem Fall auch eine wichtige politische Botschaft an Putin.