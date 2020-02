Aktualisiert am

CDU-Kandidat gewinnt überraschend ersten Wahlgang in Leipzig

Wahl des Oberbürgermeisters : CDU-Kandidat gewinnt überraschend ersten Wahlgang in Leipzig

Seit 30 Jahren regieren die Sozialdemokraten im Leipziger Rathaus. Das könnte sich bald ändern: CDU-Politiker Sebastian Gemkow setzt sich im ersten Wahlgang durch. Nun kommt es darauf an, wie sich die anderen Kandidaten positionieren.

Sebastian Gemkow (CDU): Der Wissenschaftsminister von Sachsen liegt in der OB-Wahl von Leipzig überraschend vorn. Bild: dpa

Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU) hat überraschend die erste Runde der Oberbürgermeisterwahl in Leipzig gewonnen. Der Jurist bekam 31,6 Prozent der Stimmen – und lag damit vor Amtsinhaber Burkhard Jung (SPD), der 29,8 Prozent erzielte. Weil keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erreicht hat, wird es in vier Wochen eine zweite Runde geben.

In Sachsen gibt es keine Stichwahl, sondern alle Kandidaten können abermals antreten. Viel wird daher davon abhängen, was die anderen der insgesamt acht Bewerber für den Oberbürgermeister-Posten nun machen.

Das Ergebnis gilt als Überraschung. Das Leipziger Rathaus ist seit drei Jahrzehnten in der Hand der Sozialdemokraten. Eine Umfrage hatte den SPD-Mann Jung vor der Wahl am Sonntag noch weit vor Gemkow gesehen. Der 61 Jahre alte Politiker aus dem nordrhein-westfälischen Siegen ist seit 2006 Rathauschef in Leipzig und bewirbt sich um eine dritte Amtszeit. Die Wahlbeteiligung lag bei 49,1 Prozent.

Das drittbeste Ergebnis erzielte mit 13,5 Prozent Franziska Riekewald von den Linken vor der Grünen-Bewerberin Katharina Krefft mit exakt zwölf Prozent. Der AfD-Kandidat Christoph Neumann kam mit 8,7 Prozent nur auf ein einstelliges Ergebnis.

Vor der Wahl hatte in der Stadt das Thema „Sicherheit“ die Menschen beschäftigt. Ausschreitungen bei einer Demonstration gegen die Internetplattform „Linksunten.Indymedia“ wurden von Politikern aller Parteien verurteilt. Leipzig gilt aber auch als die am schnellsten wachsende Großstadt Deutschlands. Damit verbunden sind allerdings auch zahlreiche Probleme. Es mangelt an freien Wohnungen, Kindergartenplätzen und Schulen, die Straßen sind überfüllt, die Ämter überlastet.