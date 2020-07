Die Leiharbeiter von Gütersloh : Der Werkvertrag als sozialer Magnet

Die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie gelten als besonders hart, nur wenige halten hier lange durch. Doch viele Arbeiter bleiben auch nach ihrer Anstellung in Deutschland – und stellen die Kommunen vor Herausforderungen.

Auf eins ist Jacek Hermanowicz immer noch stolz: Mehr als zehn Jahre hat er im Fleischwerk von Tönnies geackert – und keinen einzigen Tag war er krank. „Harte Arbeit“, sagt der drahtige Mann mit den kleinen Augen. „Für andere zu hart, aber für mich okay.“ Jacek und seine Frau Aneta sitzen in ihrer Dreizimmerwohnung in einer Gütersloher Nachkriegssiedlung. Viel Grün außen herum, die Miele-Werke in Sichtweite. Ein helles Wohnzimmer mit Balkon und eine graue Couchgarnitur. Julia, die zwölf Jahre alte Tochter, hat keine Lust, aus ihrem Zimmer zu kommen. Sie haben es geschafft, sie sind weg aus der Fleischindustrie und dem System von Sub- und Subsubunternehmern. Die Schatten unter Jaceks Augen und die feinen Falten lassen erahnen, was die vielen Jahre Akkordarbeit mit einem Körper machen.

Alexander Haneke Redakteur in der Politik. F.A.Z.

Jacek Hermanowicz, 46 Jahre alt, hat praktisch alles erlebt, was heute über die Arbeitsverhältnisse in der Fleischindustrie erzählt wird. Im Jahr 2000 kam er das erste Mal zu Tönnies, dessen Stammwerk am Rand von Rheda-Wiedenbrück zwischen den Feldern steht, nur ein paar Kilometer von Gütersloh entfernt.

In seiner Heimatstadt Sokolow hatte er schon in der örtlichen Fleischfabrik gearbeitet. Dann kam die Aussicht, nach Deutschland zu gehen und in D-Mark bezahlt zu werden. „Gleiche Arbeit, doppeltes Geld“, sagt Jacek. Harte Bedingungen sei er ja gewohnt gewesen. Für drei Monate durften Polen vor 2004 in Deutschland arbeiten, dann mussten sie wieder drei Monate zurück.

Angestellt waren sie, wie viele noch heute, bei Subunternehmern, mit denen die Firma Tönnies einen Werkvertrag für einzelne Arbeiten im Betrieb schloss. Montagmorgens um drei Uhr aufstehen, oft eine Stunde Fahrt ins Werk, dann zehn Stunden am Band stehen, auf dem die Schweineteile vorbeifahren. Weiße Haube, schwere Kettenhandschuhe und eine Metallschürze. „Ein Schnitt der Schinken, der nächste Schnitt der Lachsschinken.“ Am späten Nachmittag war er wieder zu Hause und legte sich bald zum Schlafen, oft zu sechst in einem Zimmer.

Die Arbeit ging eine Woche von Montag bis Samstag, die nächste dann nur bis Freitag. Die Kosten für die Unterkunft, die Arbeitskleidung, den Transport ins Fleischwerk zogen die Subunternehmer vom Gehalt ab. Gut 1000 Euro für 230 Stunden im Monat kamen bei Jacek Hermanowicz heraus. Das war immer noch deutlich mehr Geld, als er zu Hause verdienen konnte. Trotzdem hat er viele Kollegen erlebt, die den Job nicht lange durchhielten.

Mit dem Massenausbruch im Zerlegewerk von Tönnies sind die zum Teil ausbeuterischen Arbeitsbedingungen der Fleischindustrie in den Fokus geraten. Mehr als 1500 Arbeiter steckten sich hier mit dem Coronavirus an, viele offenbar in der heruntergekühlten Luft des Fleischwerks, wo die Leute dicht an dicht schwere körperliche Arbeit erledigen, andere in den beengten Unterkünften.