In der Ankunftshalle des Stuttgarter Flughafens hat die Rückkehrer aus dem Urlaub in den vergangenen Tagen ein Plakat empfangen, das die Lehrerverbände nicht nur im Südwesten in Rage versetzt: „Hurraaa!“, heißt es dort in Großbuchstaben. „Gelandet und gar keinen Bock auf Arbeit morgen? – Mach was dir Spaß macht und werde Lehrer*in“. Mit anbiedernder Jugendsprache versucht das Stuttgarter Kultusministerium auf diese Weise Quereinsteiger für das Lehramt zu gewinnen.

Heike Schmoll Politische Korrespondentin in Berlin, zuständig für die „Bildungswelten“. Folgen Ich folge

„Man wusste vor dieser Kampagne nicht, wie viel Blödheit auf ein einziges Plakat passt“, schimpft die Landesvorsitzende des Realschullehrerverbandes, Karin Broszat. Der Vorsitzende des baden-württembergischen Philologenverbandes, Ralf Scholl, kontert: „Null Bock auf Arbeit? – dann geh ins Kultusministerium! Da genügen hohle Sprüche!“ Inzwischen hat Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) reagiert und den Slogan erweitert: Er lautet jetzt „Gelandet und gar keinen Bock auf deine jetzige Arbeit“. . . Es sei nie das Ansinnen gewesen, „auch nur eine Lehrkraft mit diesem Plakat zu diskreditieren“. Der Philologenverband fragt spitz, wieso es eine Woche dauerte, bis das Ministerium reagierte, und wieso das Plakat überhaupt aufgehängt werden konnte.