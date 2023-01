Umfrage unter Schulleitern : Gymnasien fehlen Lehrer für ukrainische Schüler

Schüler des Berliner Musikgymnasiums Carl Philipp Emanuel Bach, an dem besonders begabte Ukrainer ihre Ausbildung fortsetzen, am 5. April 2022 Bild: dpa

Trotz großer Personalknappheit und unter den ohnehin bereits erschwerten Bedingungen der Corona-Krise haben Lehrer an deutschen Schulen im zurückliegenden Jahr viele zusätzliche Aufgaben übernommen, um über 200.000 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine an ihren Schulen zu integrieren. Das geht aus einer Befragung der Bundesdirektorenkonferenz der Gymnasien (BDK) und des Deutschen Philologenverbandes unter 356 Gymnasialschulleitern in Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern und im Saarland hervor. Nur die Hälfte der Befragten, die ukrainische Schüler aufgenommen hatten, bekam zusätzliches Personal für den Unterricht, die andere Hälfte hatte keine zusätzlichen Lehrer zur Verfügung.

Heike Schmoll Politische Korrespondentin in Berlin, zuständig für die „Bildungswelten“. Folgen Ich folge

An fast jeder fünften Schule mit ukrainischen Schülern hatten Lehrer in Teilzeit ihre Stunden aufgestockt, teils kehrten auch pensionierte Lehrer zurück. Die deutliche Mehrheit der Schulleiter ist aber dennoch der Auffassung, dass gegenwärtig nicht genug Personal für den Unterricht der ukrainischen Schüler gewonnen werden kann. In ländlichen Gegenden sagten das 68 Prozent der Befragten, in den Städten ist der Anteil mit 63 Prozent etwas geringer.

88 Prozent der Gymnasien haben Schüler aus der Ukraine aufgenommen, etwa ein Drittel bis zu zehn, ein weiteres bis zu 20 neue Schüler und 16 Prozent der Befragten sogar bis zu 30 Kinder und Jugendliche. 40 Prozent der Befragten gaben an, auch dann Schüler aufzunehmen, wenn dadurch die übliche Klassengröße überschritten wird, 60 Prozent vermeiden das.

Die Mehrheit der Schulen (58 Prozent) hat auch keine Vorbereitungsklassen eingerichtet, die zusätzlich Deutschkenntnisse vermittelten. Nur 37 Prozent der Gymnasien sind der Auffassung, dass die Schüler der zu ihren Fähigkeiten passenden Schulart zugewiesen wurden, 63 Prozent der befragten Schulleiter bestreiten das.

Mehr zum Thema 1/

Die meisten ukrainischen Schüler befinden sich in Nordrhein-Westfalen (38.151), gefolgt von Bayern (29.405) und Baden-Württemberg (28 549). Die Bundesdirektorenkonferenz forderte die Kultuspolitik auf, rasch weitere Lehrerstunden zur Verfügung zu stellen und nicht zu warten, bis sich die neuen Schülerzahlen in der Statistik niederschlagen.