Empfehlung für Kultusminister : Was tun gegen den Lehrermangel?

Die Empfehlungen der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission (SWK) der Kultusministerkonferenz gegen den akuten Lehrermangel sind mit erheblichen Mehrbelastungen für die Lehrer verbunden. Das wissen auch die Wissenschaftler in der SWK und sie fordern deshalb eine Befristung der schmerzhaften Einschnitte, sowie besondere Anreize für Lehrer an Schulen in regionalen Randlagen oder sozial-segregierten Schulen (Brennpunktschulen).

Heike Schmoll Politische Korrespondentin in Berlin, zuständig für die „Bildungswelten“. Folgen Ich folge

Konkret schlägt die SWK vor, sämtliche Beschäftigungsreserven bei qualifizierten Lehrern zu heben. Ruheständler sollten möglichst weiter beschäftigt werden, wozu in einigen Ländern mit einer Altersgrenze die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden müssten. Schulleiter sollen mehr Freiräume bekommen, entsprechende Verträge abzuschließen. In einigen Ländern können Lehrer schon mit 55 Jahren ihre Unterrichtsverpflichtung reduzieren, in anderen erst ab 60. Die SWK empfiehlt den Ländern deshalb, eine Ergänzung zu den Arbeitszeitverordnungen zu prüfen.

Noch bedeutsamer als die Altersermäßigung ist allerdings aus der Sicht der SWK die Teilzeitquote, die im Lehramt mit rund 47 Prozent deutlich höher ist als bei anderen Erwerbstätigen. In den Ländern schwanke die Quote an allgemeinbildenden Schulen zwischen 25 und 57 Prozent und an beruflichen zwischen 38 und 59 Prozent. Rund 30 Prozent der männlichen und 54 Prozent der weiblichen Lehrkräfte befanden sich im Jahr 2020 in Teilzeit.

Grundschullehrer oft in Teilzeit

Die höchste Teilzeitquote gibt es bei Lehrkräften an der Grundschule (36 Prozent) und Lehrerinnen an Gymnasien (59 Prozent). Von den Frauen mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren arbeiten laut Bildungsbericht 70 Prozent in Teilzeit, für die Gruppe der Lehrkräfte gibt es keine eigenen Zahlen. Wenn alle Lehrer, die 2020 in Teilzeit arbeiteten, ihr Deputat aufstockten, könnten 205.000 Vollzeiteinheiten geschaffen werden.

Die Möglichkeit zur Teilzeit sollten die Länder deshalb begrenzen, rät die SWK, denn hier liege die größte Beschäftigungsreserve. Schon eine maßvolle Aufstockung der in Teilzeit beschäftigten Lehrer hätte erhebliche Effekte. Beschränkungen auf unter 50 Prozent sollten nur beim Vorliegen eng gefasster Gründe (etwa Betreuung kleiner Kinder) gewährt werden. Außerdem solle es mehr Kinderbetreuungsangebote und Gesundheitsvorsorge geben, um die Arbeitsmöglichkeiten der qualifizierten Lehrer ausschöpfen zu können.

Auch Sabbatmodelle gelte es dahingehend zu überprüfen, ob sie befristet eingeschränkt werden könnten. Prüfen könnten die Länder auch eine Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung in Anlehnung an das Konzept der Vorgriffsstunden. Allerdings sieht die SWK, dass der anhaltende Lehrermangel es in den kommenden 20 Jahren schwer machen wird, Vorgriffsstunden durch Deputatsreduktionen auszugleichen, weshalb ihr eine finanzielle Abgeltung realistischer erscheint.

80 Prozent der im Ausland ausgebildeten Lehrkräfte in Deutschland bemühen sich vergeblich um eine Anerkennung, viele erhalten als Auflage, an einer Ausgleichsmaßnahme teilzunehmen, häufig geht es um ein zweites Fach, das nicht studiert wurde. Die SWK empfiehlt den Verzicht auf ein zweites Unterrichtsfach, vor allem dann, wenn es sich dabei um ein Mangelfach handelt.