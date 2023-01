Aktualisiert am

Was tun gegen den Lehrermangel?

Empfehlung für Kultusminister : Was tun gegen den Lehrermangel?

Ruheständler weiter beschäftigen, Teilzeit-Stellen begrenzen, größere Klassen: Das sind einige der Empfehlungen für die Kultusminister, um den Lehrermangel in den Griff zu kriegen. Für Lehrer würde das zu erheblichen Mehrbelastungen führen.

Die Empfehlungen der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission (SWK) der Kultusministerkonferenz gegen den akuten Lehrermangel sind mit erheblichen Mehrbelastungen für die Lehrer verbunden. Das wissen auch die Wissenschaftler in der SWK und sie fordern deshalb eine Befristung der schmerzhaften Einschnitte, sowie besondere Anreize für Lehrer an Schulen in regionalen Randlagen oder sozial-segregierten Schulen (Brennpunktschulen).

Heike Schmoll Politische Korrespondentin in Berlin, zuständig für die „Bildungswelten“. Folgen Ich folge

Konkret schlägt die SWK vor, sämtliche Beschäftigungsreserven bei qualifizierten Lehrern zu heben. Ruheständler sollten möglichst weiter beschäftigt werden, wozu in einigen Ländern mit einer Altersgrenze die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden müssten. Schulleiter sollen mehr Freiräume bekommen, entsprechende Verträge abzuschließen. In einigen Ländern können Lehrer schon mit 55 Jahren ihre Unterrichtsverpflichtung reduzieren, in anderen erst ab 60. Die SWK empfiehlt den Ländern deshalb, eine Ergänzung zu den Arbeitszeitverordnungen zu prüfen.