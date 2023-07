Vor drei Monaten hatten die beiden Lehrer Rechtsextremismus an der Oberschule in Burg angeprangert. Nun verlassen sie die Einrichtung. Rechtsradikale feiern das.

Zwei Lehrer, die vor rund drei Monaten in einem Brandbrief rechtsextreme Vorfälle an ihrer Schule in Burg im Spreewald beklagt hatten, verlassen diese Schule nun. Einer der beiden bestätigte entsprechende Medienberichte, nach denen er und seine Kollegin auch wegen Anfeindungen aus der rechten Szene gehen wollen.

Zuletzt hatten Unbekannte rund um die Schule Dutzende Aufkleber angebracht, auf denen die Gesichter der Lehrer und die Aufforderung „’pisst Euch nach Berl*in“ zu lesen waren. Auf Telegram feierten Rechtsradikale die Entscheidung der Lehrer als ihren Sieg. „Bürgerliches Engagement wirkt“, schrieb am Donnerstag etwa der Cottbuser AfD-Kreisvorsitzende Jean-Pascal Hohm, ein „linksradikaler Denunziant“ und dessen „Genossin“ seien weg. „Schule wieder sauber“, kommentierte ein Abonnent.

In anderen Gruppen kursierte eine Abbildung des Aufklebers. „Klare Kante gegen die wahren Feinde unseres Landes“, forderte ein Nutzer. Die Polizei teilte mit, dass der Staatsschutz in Sachen der Aufkleber Ermittlungen aufgenommen habe.

Die beiden Lehrer hatten im April rechtsextreme Vorfälle an ihrer Schule öffentlich gemacht und damit eine bundesweite Debatte ausgelöst. Die Pädagogen schilderten damals in einer anonymen E-Mail, sie seien an der Oberschule in Burg täglich mit Rechtsextremismus, Sexismus und Homophobie konfrontiert. „Lehrkräfte und Schüler, die offen gegen rechtsorientierte Schüler- und Elternhäuser agieren, fürchten um ihre Sicherheit.“ Darum entschieden sie sich dafür, ihren Brandbrief anonym abzusenden.

Im Verlauf der Berichterstattung über den Fall wurden ihre Identität und der Name der Schule aber publik. Von anderen Schulen in Brandenburg wurden ähnliche Fälle gemeldet. Die beiden Lehrer sollen in diesem Jahr den „Preis für Zivilcourage gegen Antisemitismus, Rechtsradikalismus und Rassismus“ bekommen.