Lehren aus Corona : Ärztepräsident will RKI reformieren

Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, hat sich für eine Reform des Robert Koch-Instituts (RKI) ausgesprochen. Reinhardt forderte, dass ein zentrales Bundesgesundheitsamt eingeführt werden solle, das die Arbeit der Landesämter koordiniert.

„Das Robert Koch-Institut könnte einer solchen Bundesbehörde zuarbeiten, aber nicht selbst dessen Rolle ausfüllen“, sagte Reinhardt am Montag in Berlin zum Beginn des Deutschen Ärztetags. Vielmehr brauche das RKI „ein Upgrade zu einer echten Infektionsschutzbehörde wie in den USA – mit fachlicher und auch rechtlicher Unabhängigkeit vom Bundesministerium für Gesundheit“.

Weil die Corona-Zahlen gerade wieder steigen, setzt Reinhardt auf eine Mischung aus 2G- und 3G-Regeln. Demnach sollen an bestimmten Orten nur noch Geimpfte oder Genesene Zugang bekommen oder alternativ zudem Getestete. „Insofern finde ich es – wenn die Zahlen weiter steigen – angemessen, wenn wir sagen würden, die 2G-Regel gilt in größeren Teilen des gemeinsamen Lebens – zum Beispiel im Museum oder auch in der Gastronomie“, sagte Reinhardt am Montag im ZDF. „Und wenn die 3G-Regel zum Beispiel am Arbeitsplatz gälte, wie das die Italiener schon länger machen und die Österreicher auch, dann glaube ich, könnte das auch hilfreich sein“, sagte er zudem.

Seit Beginn der Corona-Pandemie sind weltweit mehr als fünf Millionen Menschen nach einer Infektion mit dem Virus gestorben. Das geht aus Daten der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore hervor, welche die Hochschule am Montag veröffentlicht hat. Die Schwelle von vier Millionen Corona-Toten weltweit war Anfang Juli

überschritten worden.

Nach den Daten der Forscher liegt die Zahl der bestätigten Infektionen inzwischen bei mehr als 246 Millionen Fällen. Fachleute gehen zudem davon aus, dass es weltweit hohe Dunkelziffern sowohl bei den Infizierten als auch bei den Toten gibt.

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, hat das Erreichen der Fünf-Millionen-Marke am Montag als „schmerzhafte neue Schwelle“ bezeichnet. „Es wäre ein Fehler zu glauben, dass die Pandemie vorbei ist.“ In Afrika seien erst fünf Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft.