Lebensläufe von Politikern : Bastelbiographien aus dem Bundestag

Der Lebenslauf von Politikern ist so etwas wie eine Uniformjacke mit Orden daran: völlig nutzlos in der Schlacht, doch imposant beim Erzählen vom Krieg. Wenn einer hoch dekoriert die Bühne betritt, klimpert es vielsagend. Dann wissen die Leute, dass jemand Wichtiges kommt. Zum Beispiel Annalena Baerbock. Die hat gerade Ärger, weil ihr Lebenslauf sie wichtiger machte, als sie ist, und sie ist immerhin Kanzlerkandidatin der Grünen. Baerbock musste Angaben korrigieren, nachdem Journalisten Unstimmigkeiten gefunden hatten. Keine riesigen Sachen, aber mehrere kleine. Zum Beispiel hatte Baerbock geschrieben, sie habe als Büroleiterin einer Europaabgeordneten in Brüssel gearbeitet. Inzwischen fehlt „Brüssel“ im Lebenslauf. Baerbock kommentierte: „Das war Mist.“

Mist baut jeder mal. Bloß kann ihn im Lebenslauf eines Politikers jeder sehen. Schon deshalb achten die meisten peinlich genau darauf, was da über sie steht. Und was nicht.