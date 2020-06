Leben mit Covid-19 : Alles eine Frage der Organisation

In Deutschland wird gelockert, vorerst behalten die Optimisten recht. Ohne Impfstoff aber bleibt das Coronavirus ein ständiger Begleiter. Was also, wenn es diesen Impfstoff nie geben wird?

Wenn Tausende Demonstranten dicht gedrängt gegen Rassismus oder was auch immer demonstrieren dürfen, warum dürfen dann die Fußballfans nicht in die Stadien? Warum dürfen dann nicht alle Schüler wieder in ihre Schulen? Die Antwort ist klar: weil in Corona-Zeiten das eine so verantwortungslos ist wie das andere.

Dennoch: Das Beispiel zeigt, wie sehr und wie schnell sich Deutschland aus einem Zustand der Schockstarre löst, der das Land seit „Bergamo“ in Atem hält. Ein Großteil der Lockerungen, die zwei Monate später einsetzten, beschleunigen sich seither entlang der Logik: Warum darf das eine noch nicht sein, wenn doch das andere schon wieder erlaubt ist?

Vieles hat sich seither auch in anderer Hinsicht relativiert. Zwar ist der Neuanfang vor allem in den Kindergärten und Schulen mühsam. Aber dass die Öffnung zu früh komme, überstürzt und gefährlich sei, wie es zunächst hieß („Schüler werden in den Tod geschickt“), davon ist keine Rede mehr. Wer erinnert sich noch der empörten Kritik an Armin Laschet?

Vorerst behalten die Optimisten recht

Alle Bundesländer gehen mittlerweile denselben Weg – von einem Flickenteppich zu sprechen ist irreführend. Auch die Wahrnehmung, es handele sich um einen Überbietungswettbewerb, ist falsch. Der Eindruck entsteht deshalb, weil in allen Ländern dasselbe getan wird, nur eben zeitversetzt.

Dass die Länder, Landkreise und Städte, in denen seit Wochen nur sehr wenige oder gar keine Neuinfektionen registriert werden, früher öffnen als andere, ist eine Sache der Vernunft: Drastische Maßnahmen lassen sich in einem freien Land nicht durchsetzen, wenn der Grund dafür fehlt.

Behalten die Optimisten recht, geht die Rechnung auf: Alle zwei Wochen lässt sich recht genau nachvollziehen, welche der Lockerungen zu früh kam. Nämlich dann, wenn sich herausstellt, dass Schulen oder Biergärten, Fitnessstudios oder Anti-Rassismus-Demonstrationen sich als bevorzugte Ansteckungsherde des Coronavirus entpuppen.

Bislang ist das nicht der Fall. Auffällige Infektionsherde sind lokale, begrenzte und offenbar beherrschbare Angelegenheiten. Die Häufung von Infektionen in Göttingen zeigt allerdings, dass geschlossene Gesellschaften überschaubarer Größe ebenso gefährlich sein können wie Großveranstaltungen, die außer Kontrolle geraten.

Die Gesundheitsämter am Limit

Das entscheidende Stichwort ist der Kontrollverlust. Selbst eine hohe Zahl von Neuinfektionen lässt sich kontrollieren, solange sie frühzeitig erkannt und isoliert werden können. Deshalb war das Maß umstritten, nach dem die Gefahr taxiert werden soll: Sind erst fünfzig Neuinfektionen pro hunderttausend Einwohner und binnen einer Woche bedenklich oder nicht schon dreißig? Das eine Gesundheitsamt hat damit Schwierigkeiten, das andere nicht. Sie aber, die Gesundheitsämter, sind das Maß der Dinge.

Das richtige Maß zu finden ist einer der Lernprozesse der vergangenen Wochen. Rückblickend ist unverständlich, warum sich die Politik auf Robert-Koch-Zahlen einließ, die virologische Sicherheit vermittelten, diese Sicherheit aber nicht hatten, wenn es um Entscheidungen ging. Weder das Intervall der Verdoppelung von Infektionen noch der sogenannte R-Wert, Zahlen mithin, auf die über Wochen gestarrt wurde, hatten am Ende eine politische Relevanz. Sie dienten allenfalls als Überbrückungshilfe.