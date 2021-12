Ermittlungen aufgenommen : Lauterbachs Wahlkreisbüro in Köln mit Parolen besprüht

Das Kölner Wahlkreisbüro des neuen Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach (SPD) ist in der Nacht zu Freitag mit Parolen besprüht worden, die offenbar im Zusammenhang mit den Corona-Impfungen stehen. Wie eine Polizeisprecherin der Deutschen-Presse-Agentur sagte, schmierten Unbekannte unter anderem „Krankheitsminister“ und „Mörder“ sowie „Hände weg von unseren Kindern“ an das Büro. Der Staatsschutz habe Ermittlungen aufgenommen.

Lauterbach selbst hatte den Vorgang am Freitag einem Interview mit „BILD Live“ öffentlich gemacht. Auch seine Privatwohnung sei schon öfter von Impfgegnern aufgesucht worden, sagte Lauterbach. Zuletzt hatten vergangenen Freitag vier Menschen eine unerlaubte Demonstration vor Lauterbachs Wohnung in Köln abgehalten. Die Polizei hatte den Impfgegnern Platzverweise erteilt und Anzeigen wegen einer unangemeldeten Versammlung geschrieben.

Der bisherige SPD-Abgeordnete und Gesundheitsfachmann Lauterbach hat erst am Mittwoch seinen Amtseid als Gesundheitsminister abgelegt. Er folgt damit Jens Spahn (CDU).

Lauterbach handelte sich zudem derweil einen Rüffel von Hessens Regierungschef Volker Bouffier (CDU) ein. Lauterbach war am Freitag nicht im Bundesrat, als dieser in einer Sondersitzung über die gerade erst vom Bundestag beschlossene Änderung des Infektionsschutzgesetzes abstimmte. Bouffier gab ihm daraufhin den „freundschaftlichen Rat“, bei solchen Gelegenheiten in die Länderkammer zu kommen. Dem dienstältesten deutschen Ministerpräsidenten stieß besonders auf, dass der SPD-Mann fast zeitgleich im TV-Sender Bild ein Interview gab. „Das ist eine Art des Umgangs, die ich nicht schätze. Und beim nächsten Mal wäre ich dankbar, wenn er persönlich da wäre“, sagte Bouffier. Der Gesundheitsminister hatte seine Parlamentarische Staatssekretärin Sabine Dittmar in den Bundesrat geschickt.