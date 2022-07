Lauterbachs Impfvorstoß : Das Boostern macht den Unterschied

Ob es politisch klug war von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), der Ständigen Impfkommission (STIKO) vorzugreifen und deren Autorität einmal mehr anzutasten, oder ob es vielleicht sogar geboten war, spielt für viele Menschen keine Rolle. Für alle nämlich, die nach Antworten suchen. Klare Antworten auf die zurzeit schwierigste aller Corona-Fragen: Jetzt noch einmal boostern? Oder die vierte Dosis besser hinausschieben in den Herbst, wenn die an Omikron angepassten Impfstoffe verfügbar sein werden? Die Konfusion darüber ist jedenfalls groß. Unnötig groß.

Die offizielle Empfehlung der Impfkommission lautet derzeit: Alle über Siebzigjährigen, Klinik- und Pflegepersonal und ganz generell anfällige Menschen, also Vulnerable mit entsprechenden Risikofaktoren wie Diabetes, Autoimmunleiden sowie aktuell behandelte Krebspatienten und Menschen mit stark geschwächtem Immunsystem sollten sich für eine vierte Dosis entscheiden. Die europäische Gesundheitsbehörde ECDC hingegen hat vor wenigen Tagen alle über Sechzigjährigen zur vierten Impfung aufgerufen.

In Europa gibt es freilich auch viele Länder, die gar keine Empfehlung oder wie in Deutschland abweichende Einschätzungen abgeben. Lauterbach seinerseits wählt den Weg der amerikanischen Regierung: Die Bremse der Expertenbürokratie lösen und politisch vorpreschen. Auch alle anderen unter Sechzigjährigen sollten sich nach seiner und der Meinung von Bidens Covid-Taskforce möglichst bald für einen zweiten Booster entscheiden. Dafür riskiert der Gesundheitsminister endgültig den Konflikt mit der Impfkommission, und er hat gute Gründe dafür.

Da sind zum einen die wissenschaftlichen Befunde. Jede Woche, fast täglich werden Studien aus unterschiedlichen Ländern öffentlich (hier und hier und hier und hier), die zweierlei zeigen: Erstens schwindet der mit Impfungen und Infektionen aufgebaute Infektionsschutz in der Omikron-Welle schneller als erhofft. Das Virus mit seinen immer neuen Subvarianten passt sich durch Mutationen und seinen Möglichkeiten zur Immunflucht so schnell an, dass schon in der jeweils nächsten Viruswelle die meisten Geimpften mit einer Ansteckung (wieder) rechnen müssen. Die Infektion ist dabei in den meisten Fällen weniger das Problem.

Der Mehrwert zusätzlicher Impfdosen

Die Sorge der Immunologen ist vielmehr, und das ist das zweite wichtige Ergebnis der Studien, dass auch der bislang so hervorragende Schutzwall vor schweren und tödlichen Covid-19-Verläufen schneller brüchig wird. Anders formuliert: Immer mehr Studiendaten, zuletzt aus Schweden, Kanada, Israel, Großbritannien und den USA, zeigen, dass jede weitere Dosis der bisherigen Impfstoffe mit einem etwa halbjährlichen Abstand den Schutz vor schweren und tödlichen Verläufen deutlich erhöht – ob über oder unter sechzig Jahren. Nachzuweisen ist das bisher zwar nur für die ersten Monate nach dem zweiten Booster, aber der qualitative Unterschied ist gewaltig.

Warum aber reagiert die STIKO dann nicht auf die neuen Erkenntnisse, was lässt sie zögern? Wie bei der für viele Eltern unerträglichen Wartezeit bis zur Impfempfehlung für Kinder gilt: Die Impfkommission mit ihrem beispiellosen Evidenz- und Sicherheitsanspruch bremst sich in dieser Lage selbst, weil sie es gewohnt ist, die Masse an komplexen Immunitäts- und Sicherheitsdaten bis auf die Einzelfallebene herunter zu bewerten. Unter der Corona-Lawine mit den unterschiedlich gelagerten, aber rasend schnell auflaufenden Evidenzen ist sie damit praktisch gelähmt. Die Notwendigkeit, schnell zu reagieren, eine alte Forderung des Corona-Expertenrats, ist nicht in die DNA der Impfkommission eingebaut, wie die politische Tragweite ihres Zögerns für die ehrenamtlichen STIKO-Experten generell nie so entscheidend war.

Darum aber muss es in der aktuellen Lage gehen: um Reaktionsschnelligkeit und Entschlossenheit. Wer jung und gesund ist, kann warten. Aber im Kreis der unter Sechzigjährigen sind Millionen Bürger, für die der immunologische Mehrwert einer zweiten Auffrischung mehr als plausibel ist. Auch deshalb, weil Masken und Abstandsregeln von einer Mehrheit nicht mehr beachtet werden.

Die Hemmung, Menschenansammlungen zu meiden, ist gefallen. Wenn man so will, ist die Impfung die letzte große Maßnahme, die das Abflachen der Kurven und damit das Eindämmen der Covid-19- und Long-Covid-Opferzahlen realistisch erscheinen lässt. Genau darum aber, um die Impfbereitschaft, ist es gerade besonders schlecht bestellt. Die Impfquoten sind wie einbetoniert, und die STIKO-Verzögerungen helfen nicht weiter. Insofern wirkt Lauterbachs überraschender Vorstoß fast wie ein Befreiungsversuch. Sollte er allerdings versucht sein, die STIKO-Attacke als Ersatz für eine wirklich entschlossene, ja unumgängliche, neue und breite Impfkampagne im Land einzusetzen, wäre das vor allem eins: ein billiges Manöver.