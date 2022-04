Corona-Politik : Lauterbach hat es vermasselt

An Karl Lauterbach kann man verzweifeln. Kein anderer Spitzenpolitiker gilt den Bürgern in Gesundheitsfragen als so kompetent wie der Professor aus Köln. Niemandem sonst hingen die Leute nach dem Beginn der Corona-Pandemie so sehr an den Lippen wie dem Kapitän des Teams Vorsicht. Und als der Sozialdemokrat am Ende der Koalitionsverhandlungen als Bundesminister für Gesundheit vorgestellt wurde, fühlten sich viele in ihrer Meinung bestätigt, Lauterbach sei die ideale Besetzung für dieses undankbare Ressort. Doch nach fast fünf Monaten ist die Begeisterung vorbei. Sie ist Enttäuschung, Irritation und manchmal sogar Wut gewichen, bei manchen auch all dem zugleich.

Natürlich wurde der Mann lange Zeit idealisiert. Im Regierungsviertel gibt es manch kundigen Gesundheitspolitiker mit einem Abschluss in Medizin. Nicht nur Lauterbach kann wissenschaftliche Studien lesen, wenngleich er der Einzige ist, der ständig darüber spricht. Wer es gut mit ihm meint, wird den Verlust an Popularität als das natürliche Ende eines Hypes verniedlichen. Wenn es das nur wäre.

Das Corona-Management der Ampelregierung ist eine Katastrophe. Was waren das für Zeiten, als das größte Problem die Frage war, wie gut es um die Abstimmung zwischen dem Gesundheitsministerium und dem Robert-Koch-Institut bestellt sei. Das Gezerre um die Verkürzung des Genesenenstatus ist verdrängt, überlagert von weitaus Schlimmerem.

Da sind die politischen Widersprüche zwischen den drei Regierungsparteien. Als der Bundestag mit der Mehrheit der Ampelkoalition das Infektionsschutzgesetz änderte, traten damit weitreichende Lockerungen in Kraft. Die FDP hatte lange genörgelt, dass es irgendwann mal gut sein müsse mit den Einschränkungen – und SPD und Grüne ließen den kleinsten Koalitionspartner ausgerechnet in Zeiten astronomisch hoher Ansteckungszahlen gewähren. Ein aberwitziges, ein irres Manöver.

Nun kann Lauterbach nichts für die Verirrungen der Freien Demokraten. Doch niemand zwang den Minister, den „schweren Kompromiss“ mitzutragen. Zwar gab Lauterbach sich alle Mühe, die Entscheidung zu vertreten. Allein es ging nicht. Der Beschluss konterkarierte alles, wofür der Mann zwei Jahre lang gestanden hatte.

Sicher funktionieren Koalitionen nicht ohne Kompromisse. Aber das Ende der wichtigsten Corona-Maßnahmen nach zwei Jahren Krise war keine legislative Randnotiz. Es ging um nicht weniger als die Frage, wie die Regierung die größte Gesundheitskrise der vergangenen Jahrzehnte weiterhin bewältigen will. Was hat Gewicht für den zuständigen Minister, wenn nicht das?

Kurz danach scheiterte die Ampel bei dem Versuch, eine allgemeine Impfpflicht einzuführen. Lauterbach wollte sie, Scholz wollte sie, Fachleute wollten sie, die FDP wollte nicht. Am Ende beschloss der Bundestag gar nichts. Die Liste der Verlierer dieses Tages füllt Seiten, der Gesundheitsminister steht weit oben.

Wer kann, wer will das alles noch ernst nehmen?

Zu den inhaltlichen Brüchen hinzu kommt ein aberwitziges Durcheinander bei dem Versuch, den Bürgern all das zu erklären. Erst rang Lauterbach den Ländern die Zustimmung ab, die Regeln für die Corona-Isolation zu lockern, er wollte von der behördlichen Anordnung weg zur Freiwilligkeit. Einen Tag später kassierte er den Plan, und das kurz vor Mitternacht in einer Fernsehtalkshow. Im Alleingang, ohne sich mit den Ländern, die für die Umsetzung der Regeln zuständig sind, abzustimmen. Noch später in der Nacht schob der Minister im Internet eine Erklärung hinterher.

Am Donnerstagabend einigte sich Lauterbach mit den Ländern darauf, die Isolationsfrist für positiv Getestete auf fünf Tage zu verkürzen. Am nächsten Morgen mahnte er im Fernsehen zur Vorsicht: Infizierte könnten noch immer ansteckend sein. Wer will, wer kann das alles noch ernst nehmen?

Das Virus bedroht nach wie vor Millionen Menschen. In ihrer Gesundheit, ihrem Leben, ihrer Existenz. Kaum jemand weiß das besser als Lauterbach. Das Lavieren und der Mangel an Mut der Verantwortlichen, unpopuläre Entscheidungen zu treffen, würden noch viel mehr auffallen, wäre im Osten Europas nicht gerade Krieg. Keine Frage, dass die Ukraine gerade Priorität hat. Doch Corona ist nicht verschwunden. Spätestens wenn das Land im Herbst in eine neue Phase der Pandemie eintreten sollte, braucht die Regierung Glaubwürdigkeit. Weiß sie, woher sie die noch nehmen will?

Als Lauterbach Minister wurde, hatten manche Zweifel. Unkontrollierbar sei der, hieß es in der SPD, für den Job ungeeignet, weil ein guter Minister mehr sein müsse als ein Meister seines Faches. Lauterbach war eine mutige Entscheidung von Kanzler Scholz. Der Rheinländer hätte ein Modell werden können für einen neuen Politikertyp. Einen, der ohne Parteitaktik und Seilschaften Erfolg hat. Einen, dem die Dinge gelingen, weil er zuvorderst von der Sache etwas versteht. Bisher hat er sie ziemlich vermasselt.