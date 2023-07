Passivrauchen schadet Kindern, Jugendlichen und ungeborenen Babys besonders. Gesundheitsminister Lauterbach will deshalb das Rauchen in Autos verbieten, wenn Minderjährige und Schwangere darin sitzen.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am 6. Juli 2023 in Friedrichshafen. Bild: dpa

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) plant ein Rauchverbot in allen Fahrzeugen, in denen Minderjährige und Schwangere sitzen.

Das gehe aus dem Referentenentwurf zur Cannabis-Legalisierung hervor, in dem auch eine Änderung des Nichtraucherschutzgesetzes vorgesehen sei, berichtet das „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ (Freitag). Ungeborene und Minderjährige könnten sich der besonderen Belastung durch das Passivrauchen nicht entziehen, heiße es zur Begründung. Sie seien besonders gefährdet. Das Deutsche Kinderhilfswerk begrüßte Lauterbachs Initiative.

Bereits beim Rauchen einer Zigarette steige die Konzentration der Tabakrauchpartikel im Fahrzeug rapide an, zitiert das „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ aus der Gesetzesbegründung. Das Rauchverbot solle für Tabakzigaretten, E-Zigaretten, erhitzte Tabakprodukte und Cannabis gelten.

Verschiedene Studien belegten, „dass die Rauchbelastung im Auto wegen des geringen Raumvolumens extrem hoch ist“, zitiert das Redaktionsnetzwerk weiter. Das Einatmen von Tabakrauch aus der Umgebungsluft könne wie das aktive Rauchen schwere Erkrankungen auslösen. „Nach gesicherter Studienlage verursacht auch das Passivrauchen viele schwere Erkrankungen und Todesfälle, wie koronare Herzkrankheit, Schlaganfall, chronisch-obstruktive Lungenerkrankungen und plötzlichen Kindstod“, heiße es weiter.

Das Deutsche Kinderhilfswerk erklärte in Berlin, rund eine Million Kinder und Jugendliche in Deutschland seien Schätzungen zufolge Tabakrauch im Auto ausgesetzt. Die Passivrauch-Belastung für Jungen und Mädchen sei in Fahrzeugkabinen besonders hoch. Bereits das Rauchen einer einzigen Zigarette verursache innerhalb weniger Minuten eine Konzentration von Tabakrauch, die um ein Vielfaches höher sei als in einer stark verrauchten Gaststätte.

Kinder und Jugendliche seien dabei besonders betroffen, da sie eine höhere Atemfrequenz als Erwachsene aufwiesen und sich die Lungen bis zum 20. Lebensjahr noch entwickelten. Als mögliche gesundheitliche Konsequenzen nannte das Kinderhilfswerk die Schädigung der sich entwickelnden Lunge, Atemwegsbeschwerden und Atemwegserkrankungen sowie eine beeinträchtigte Lungenfunktion. Rauchen und Passivrauchen in der Schwangerschaft führe zudem häufiger zu Komplikationen wie Fehl-, Früh- und Totgeburten und sei ein Risikofaktor für plötzlichen Kindstod bei Säuglingen.